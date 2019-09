El sencillo truco de Twitter que te permitirá silenciar los comentarios de gente que no sigues

¿Te molesta ver contenido o comentarios de personas que no estás siguiendo porque Twitter quiso sugerírtelo? Entonces esta guía te será útil.

Twitter solía ser una red social donde en tu inicio únicamente leías los tweets de la gente que seguías o sus respectivos RTs. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo. Pronto este espacio se llenaría de trinos recomendados que el algoritmo de la plataforma cree que te podrían interesar. Nada más lejano a la realidad.

Cualquiera que use Twitter en estos momentos se puede dar cuenta de que ahora hay demasiado ruido. Por ejemplo, las publicaciones de tu twittero favorito se terminan perdiendo entre otras marcadas con "A Pepito Pérez y otras 4 personas les gusta". También pasa lo mismo si alguna de las personas que sigues le responde a alguien más.

Si esto cada vez te fastidia más, no te preocupes. A continuación verás una guía rápida de como resolver ese problema inmediatamente:

No los leas más

Twitter tiene una herramienta para silenciar palabras o cuentas en específico. Esto no es lo mismo que "bloquear", pues esta evita que aparezca la palabra que silenciaste en tu Inicio, sin importar quien la menciona. Por ejemplo, si no quieres leer más comentarios sobre Donald Trump, puedes silenciar la palabra "Trump", y no volverás a ver a nadie hablando sobre él.

Para eso tienes que ir a tu Inicio y oprimir donde dice "Más Opciones", justo debajo de tu perfil. A continuación, selecciona "Centro de Configuración y Privacidad".

Busca "Privacidad y Seguridad". Una vez allí, baja hasta donde dice "Silenciado" y después entra a "Palabras silenciadas". Oprime el "+" y en ese punto ya podrás silenciar la palabra que desees.

¿Quieres evitar que Twitter siga dando esas recomendaciones que no te interesan? "Silencia" las siguientes tres frases:

suggest_recycled_tweet_inline

suggest_activity_tweet

suggest_pyle_tweet

Con esto no aparecerán los "Por si te lo perdiste". Tampoco aquellos tweets a los que las demás personas les dieron 'Me gusta' o respondieron. Por supuesto, también se ocultarán los de las cuentas que no sigues pero que tienen de seguidores a otras personas que sí sigues.