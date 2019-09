Trump publica foto en Twitter y delata existencia de satélite espía por accidente

Donald Trump probablemente pasará a la historia como el primer Presidente en la historia de Estados Unidos que gobernó en buena medida desde su cuenta de Twitter.

Sin embargo, parece que su inclinación a utilizar excesivamente esta red social también le ha derivado en la generación de varios escándalos. Como por ejemplo el delatar la existencia y ubicación potencial de un ultra secreto satélite espía de Estados Unidos.

Se trata de una auténtica comedia de enredos. Así que la historia va más o menos así. El jueves 29 de agosto de 2019 Irán tuvo un fracaso serio en su agencia espacial. Al intentar despegar uno de sus cohetes cargado con un satélite y fallar miserablemente con una explosión. Al más puro estilo de SpaceX.

Horas después Trump publicó en su cuenta de Twitter un texto suyo acompañado por una foto, en donde deslinda al gobierno de Estados Unidos sobre cualquier posible responsabilidad de sabotaje en el incidente:

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

Hasta aquí todo normal, dentro de lo que cabe. Hasta que la comunidad de aficionados a las imágenes satélites comenzó a notar que la resolución de la fotografía era demasiado buena y nítida para los estándares actuales del mundo:

So the position of the satellite at 09:44:23 was taken, and in STK I let the viewq from the satellite point towards the launch platform. That yielded this. It is a very good match so there is no doubt in my mind that it is an image taken by USA 224. pic.twitter.com/R4XGdnzPis

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) August 31, 2019