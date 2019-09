No es broma: Según Trump, se ve naranja por culpa de las bombillas de bajo consumo

¿Por qué Trump es naranja? Seguramente te lo has preguntado. Todos lo hemos hecho, y aparentemente también él mismo. La respuesta podría ser por su pésimo bronceado, pero esto no es lo que él piensa. Los focos, la culpa es de los bad focos que llegan al país a hacer que las personas se vean anaranjadas.

Durante un discurso para House Republicans, el presidente de Estados Unidos, objeto naranja no identificado, aseguró que la culpa de que se vea de este llamativo color es culpa de esos malvados focos, seguramente demócratas, comunistas o hasta anarquistas.

President Trump: "The light bulb. People said what's with the light bulb. I said here's the story, and I looked at it. The bulb that we're being forced to use. Number one, to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. And so do you. The light is the worst." pic.twitter.com/Hb4nu5xk5t

— The Hill (@thehill) September 13, 2019