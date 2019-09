Torres Gemelas: Teorías de conspiración más creíbles del 9/11

El 11 de Septiembre del 2001 las Torres Gemelas sufrieron un ataque terrorista que dejaría una gran herida en todo mundo. Aquí te presentamos unas teorías.

El 11 de Septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió un ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y a partir de entonces, comenzaron a surgir muchas teorías al respecto, buscando a un culpable fuera de lo que se dijo oficialmente.

Por eso es que aquí te presentamos las teorías de conspiración más coherentes sobre el 9/11.

Estados Unidos fue el culpable

La teoría más famosa de todas que básicamente da origen a todas las que veremos a continuación. Se dice que George W. Bush planeó este ataque a las Torres Gemelas por cuestiones de dinero.

El asunto es que necesitaba una excusa que le diera “derecho” de invadir Iraq y robarle su petróleo. Además de que sería una manera de ganarse el apoyo del pueblo estadounidense en esa guerra. Hablando de guerra, las ventas de armas incrementa con cada una de estas, lo cual beneficia al mismo gobierno. Al menos es lo que dicen las teorías.

Vuelo 93

De los cuatro vuelos que fueron secuestrados aquel martes de Septiembre, uno de ellos no llegó a su destino final. incluso se hizo una película sobre esto, la cual no es muy buena, para ser sinceros. Sin embargo, basados en la chatarra del accidente, muchos creen que no fue un aterrizaje forzado, sino que fue algo más.

La historia oficial dice que los pasajeros decidieron luchar contra los terroristas y eso ocasionó el accidente. Pero la evidencia muestra otra cosa, puesto que tanto el motor principal y el cuerpo del avión terminaron alejados por varios kilómetros. Lo cual no tiene sentido si es tomamos en cuenta que se dijo que el avión se estrelló contra el suelo.

Otra cosa sospechosa es que no hubo un rastro de chatarra que mostrara una trayectoria de aterrizaje forzado. Sino que parece haber caído en distintos lugares, como si hubiera explotado.

La teoría dice que los pasajeros se dieron cuenta del complot antes mencionado de Estados Unidos o que los pilotos se arrepintieron de última hora. Por eso es que tuvieron que derribar el avión con misiles disparados desde jets del ejercito de Estados Unidos. Todo con tal de mantener la verdad oculta.

Un seguro bastante jugoso

Una de las teoría más plausibles y más coherentes sobre este ataque, es la que dicta que el culpable de todo, fue el dueño de las Torres Gemelas. La teoría dicta que Larry Silverstein, un hombre extremadamente rico que se dedica a la bienes raíces está detrás de todo.

Este hombre compró nada más y nada menos que a las mismísimas Torres Gemelas. Lugar donde también se encontraban su oficina. Se dice que este hombre nunca faltaba al trabajo, excepto por un día en especial. Lo adivinaste, el único día en el que decidió no ir a trabajar, fue el 11 de Septiembre del 2001.

Pero ¿en qué podría beneficiar a este hombre que su propiedad se destruyera? en mucho. Larry compró las torres, ambas, en una cantidad de 2 mil 275 millones de dólares. Como todo buen inversionista, este aseguró sus nuevas propiedades ante cualquier siniestro que pudiera ocurrir. Cualquier siniestro, el que fuera, también los ataques terroristas.

La cantidad por las que las aseguró, era nada menos que el doble de su valor, así que, en caso de que ocurriera lo peor, él ganaría una nada despreciable cantidad de 4 mil 550 millones de dólares. Por si no se te hace mucho dinero, aquí tienes la cifra en números: $4,550,000,000. Así es, son 10 cifras, tal vez sea más dinero del que la mayoría de nosotros podamos ver en nuestras vidas.

El hecho de que justamente ese día decidiera no ir a trabajar, y la gran cantidad de dinero en la que estaban aseguradas, hacen que todo se vea extremadamente sospechoso ¿no crees?

Fuente: Todas son teorías, nada es oficial.