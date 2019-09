Torres Gemelas: Esta es la influencia que ha tenido el 9/11 en el entretenimiento

El incidente del 9/11 marcó un antes y un después. Y a partir de entonces, el entretenimiento ha sido afectado por la caída de las Torres Gemelas.

El ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre del 2001 dejó muchas secuelas. Pero no solamente afectó a incontables familias y comercios, sino que afectó a la cultura pop.

Por eso es que aquí veremos la influencia que este evento ha tenido en todas las formas de entretenimiento.

Cine

El caso más famoso del 9/11 cambiando algo en el cine, fue sin duda lo que ocurrió con el tráiler de Spider-Man. Para la primera película protagonizada por Tobey McGuire, se mostró un avance en donde el héroe atrapaba un helicóptero con ladrones en una telaraña entre las dos torres. Se tuvo que remover por razones obvias.

El 9/11 también afecto a un clásico de 1992, estamos hablando de la película Home Alone 2: Lost in New York. La cual tiene una escena que se desarrolla en lo alto de las Torres Gemelas. Y a partir del 2001, esa escena fue removida por completo en las retransmisiones de la película en TV de Estados Unidos. Y no fue sino hasta el 2018, que la escena se volvió a mostrar en la película.

Televisión

La serie animada de Rick y Morty hace menciones constantes del día en que cayeron las Torres Gemelas. Uno de los momentos que lo hace es durante el segundo episodio de la serie, donde Rick y Morty intentan secuestrar un avión dentro del sueño del señor Goldenford. Explícitamente Rick menciona que harán un “9/11” con el avión a menos que Morty apruebe matemáticas. Otro momento es durante el primer episodio de la tercera temporada. Donde se puede ver el recuerdo de Rick al momento en que se hizo el ataque a las torres. Este se puede escuchar diciendo que “Es un pretexto para arrebatarnos nuestra libertad”.

Otra serie de animación para adultos hace constantes referencias al 9/11. Family Guy tiene muchos episodios con chistes sobre este evento y todo podría deberse a un caso muy peculiar. Puesto que el día en que se hizo el ataque, el creador de la serie, Seth MacFarlane, iba a asistir a las Torres Gemelas. Pero no pudo ir porque la noche anterior se puso tan ebrio que no se pudo despertar a tiempo el 11 de Septiembre.

Comics

Spider-Man no solamente se vio afectado en el cine con el trailer antes mencionado, sino que sus cómics también. A manera de homenaje a las víctimas del 9/11, la portada de The Amazing Spider-Man 36 era completamente negra. Además, se mostraba la labor de Spider-Man al intentar encontrar sobrevivientes y ayudando a los equipos de rescate.

Superman tuvo un incidente más curioso con el 9/11, puesto que uno de sus cómics tuvo que ser retirado de las tiendas. Adventures of Superman #596 salió a la venta justamente un día después del ataque al WTC. Y dentro del cómic, se pueden ver dos edificios pertenecientes a Lex Luthor muy similares a las Torres Gemelas. Justamente esas torres de Luthor sufrieron un ataque y dentro de los paneles del cómics se muestran imágenes que son casi idénticas a las imágenes reales del 9/11.

Música

Estaciones de radio de Estados Unidos comenzaron a transmitir música de navidad meses antes de lo programado. Ya que por lo general comenzaban a transmitirse a finales de Noviembre. Pero después de los ataques, comenzaron a transmitir ese tipo de canciones desde las épocas de Halloween. Esto con el objetivo de ofrecer música que pudiera tener un efecto positivo en las personas por más tiempo. Esto continúa hasta la actualidad.

El cantante de country Alan Jackson escribió una de las canciones sobre el 9/11 más famosas. El tema se llama “Where Were You (When the World Stopped Turning). Curiosamente, no solamente se volvió muy famosa en su tiempo, sino que también causa de burla de parte de South Park. Cada año miles de personas vuelven a YouTube y otras plataformas para escuchar esta canción.

Videojuegos

Para el Microsoft Flight Simulator 2002, el juego te permitía volar todo tipo de aviones por rutas diferentes a las establecidas por el control aéreo. Por la naturaleza del juego y las opciones de elegir tu avión y salirte de tu ruta, fue que comenzaron los problemas. Este simulador se estrenó en Octubre del 2001 pero originalmente se tenía pensado lanzarlo en Septiembre de ese mismo año.

Gracias a la tragedia ocurrida, tuvieron que retrasar el juego y remover las torres gemelas del juego. Esto se hizo para que las personas no intentaran replicar los eventos. Y por si no fuera suficiente, a cualquier persona que intentara recrear la ruta que tomaron los terroristas, se le baneaba permanentemente del juego por medio del VATSIM (Red de Simulación de Tráfico Aéreo Virtual).

Un juego de realidad virtual fue lanzado como un proyecto que te permite vivir el ataque de las Torres Gemelas. El juego es muy corto y comienza dentro de una de las oficinas de las torres, justo en el momento en que el avión se estrella. Lleva por nombre [08:46], lo que hace referencia a la hora en la que comenzó el ataque a este lugar. Este simulador termina cuando tu personaje muere, y puedes decidir si mueres asfixiado por el humo o si te lanzas de una de las ventanas hasta tu muerte.