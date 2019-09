Tomb Raider 2 con Alicia Vikander ya tiene fecha de estreno

¿Más vale tarde que nunca?

¿Recuerdan esa película de Tomb Raider protagonizada por Alicia Vikander? Si la respuesta es "no", no podemos culparlos. La cinta resultaba entretenida a secas pero no ayudó a romper esta mala reputación que poseen las películas basadas en videojuegos.

La cinta tuvo su mayor periodo de expectativa en 2017 y fue estrenada en 2018. Con un costo de producción de USD $94 millones el filme fue relativamente exitoso; ya que a nivel mundial recaudó USD $274 millones en taquilla. Nada histórico pero sí lo suficientemente positivo como para pensar en hacer una secuela.

Lo cierto es que la gente de Warner Bros. parece que mantuvo sus dudas por el proyecto durante muy buen tiempo. Ya que es hasta ahora; año y medio después de su estreno, que ha confirmado la producción de una segunda película.

De acuerdo con Deadline, Ben Wheatley, director de varios episodios modernos de Doctor Who y algunas cintas de estética interesante, como Free Fire, acaba de ser fichado como responsable detrás de cámaras para Tomb Raider 2.

Incluso Warner habría fijado igual una fecha de estreno oficial para la secuela; agendada ahora para el 19 de marzo del próximo 2021. Eso quiere decir que habrán pasado tres años para el momento en que se haya estrenado la cinta.

Alicia Vikander regresaría en el papel de Lara Croft y la trama será escrita por Amy Jump, guionista de cabecera de Wheatley. Así que la expectativa es… rara.