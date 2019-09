Tom Holland declara: "El futuro de Spider-Man está en manos de Sony"

Habla sobre el futuro de la saga, ahora sin Marvel.

El amado vecino amigable Tom Holland se refirió al futuro de la saga de Spider-Man, asegurando que está todo bajo control.

Así lo dijo en una entrevista con el medio GQ, donde dio las siguientes declaraciones:

Realmente he tenido el mejor momento de mi vida, y en demasiados aspectos, (Sony) han hecho realidad mis sueños como actor. Sony ha sido muy bueno conmigo y el éxito global de Spider-Man: Far From Home es un real testamento de su apoyo, habilidades y compromiso. El legado y el futuro de Spidey descansa seguro en las manos de Sony.

No se guardó nada sobre su amor por Sony Pictures, pero sin duda nos hubiera gustado leer y/o escuchar sus opiniones sobre Marvel, a quienes algunos han perfilado como los verdaderos villanos en esta historia.

Recordemos que en el pasado, Sony hizo dos películas del arácnido personaje que son canon del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): Far From Home y Homecoming, además de aparecer en Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, siendo un personaje no menor y que, de hecho, se había perfilado como el sucesor de Iron-Man.

En el pasado, Holland también había declarado sobre la salida de Spider-Man, diciendo que "iba a ser diferente, pero igual de increíble".