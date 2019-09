The Last Of Us Part II ya tiene fecha de lanzamiento y un esperado regreso

Joel aparece en el último trailer.

Todos los que han seguido de cerca la eterna ventana de lanzamiento de Last Of Us Part II, la esperada secuela del juego original de Naughty Dog exclusivo de Playstation, tienen la duda de si el protagonista del primer juego, Joel, murió.

Pues no, eso es completamente falso y así lo demuestra el trailer recién estrenada en la State of Play de hoy, 24 de septiembre:

En él podemos ver a Joel acompañando a nuestra protagonista Ellie, diciéndole: "¿pensaste que te dejaría hacer esto sola?", sin duda un esperado "regreso", por llamarlo de alguna forma.

Ahora, siempre existe la posibilidad de que se trate de alguna alucinación o algo de ese estilo, con Playstation jugando con el cerebro de sus fanáticos. No lo confirmamos ni descartamos, pero hay que tener presente eso.

Además, se confirmó que la fecha de lanzamiento: 21 de febrero de 2020.