Tetris Challenge: la tendencia viral que convierte a soldados y policías en juguetes

De vez en cuando la red se vuelve loca y da origen a fenómenos virales casi inexplicables. Por lo torcido, por lo absurdo que pueden resultar. Ese es justo el caso con el extraño Tetris Challenge, que tiene poca relación con el clásico videojuego, pero que innegablemente luce genial.

Este raro reto se ha vuelto la sensación entre soldados, policías y rescatistas a lo largo del mundo. El juego es sencillo: simplemente cada agente debe colocar su equipo en el suelo en posición horizontal; con una distancia prudente y simétrica entre cada elemento.

Luego, para finalizar el individuo debe acostarse en el suelo y dejarse fotografiar con una toma cenital. Con ello el resultado evocará a la forma en que luce un set de figuras de acción recién sacado del empaque.

Nada qué ver con el juego de donde toma el nombre pero no deja de ser muy divertida la galería de resultados.

Según los colegas de Know Your Meme, todo inició en noviembre de 2018 con la Policía de Nueva Zelanda, que tomó esta fotografía para sus redes sociales.

Pero no fue hasta el primero de septiembre de 2019 que todo explotó, cuando la Policía de Suiza retomó la idea y la publicó en sus propias redes.

Ahí fue cuando la fotografía se volvió viral y otras fuerzas de la ley a lo largo del mundo comenzaron a compartir su versión de la fotografía.

En algún punto de todo eso fue que se adoptó el hashtag de #TetrisChallenge y ahora se ha salido completamente de control.

Ahora conocen la historia detrás. Aquí les compartimos una hilarante selección de los más divertidos retratos del Tetris Challenge:

Left: the Dutch Police had a funny idea….

Right: the Dutch Armed forces thought they could do better…

It's like when you received a new box of LEGO or Playmobil as a kid…😁

#GearShow pic.twitter.com/Tztoxs9yvP

— Guido (@envirosec) September 14, 2019