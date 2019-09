Temporada 6 de Bojack Horseman tiene fecha de estreno y será la última

Bojack Horseman, la serie sobre el caballo triste de Netflix, anunció este viernes 27 de septiembre las fechas de su última temporada. Para eso, lanzó un trailer, muy en el estilo del que subieron para el estreno de la temporada 4.

if you asked me 6 yrs ago how i thought id be rmembered id have probably said that horse from horsin around but here we are season 6 on @netflix the 2 part final season before i hit the dusty trail aka runyon dont make plans oct 25 or jan31 bc youre watching me and feeling feels pic.twitter.com/PbVBLdfXP6

— BoJack Horseman (@BoJackHorseman) September 27, 2019