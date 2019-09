Telltale Games revive gracias a una fuerte inyección de dinero

Después de que Telltale Games cerró sus puertas, parecía que no volveríamos a tener esperanza de ver otro juego suyo, hasta ahora.

Telltale Games nos trajo grandes juegos que vivirán por siempre en nuestros corazones. Y aunque hubo unos mucho mejores que otros, su catalogo de juegos presentaba aventuras con una excelente narrativa.

Desafortunadamente la compañía tuvo que cerrar sus puertas y esto afecto a todos sus empleados. Entrando en un estado de crisis que pocas compañías de juegos han visto con anterioridad.

Por fin veremos conclusiones

Con el cierre de la compañía, vino un grito de dolor de todos nosotros ya que muchas historias quedaron inconclusas. Esto afecto principalmente a los fanáticos de The Walking Dead, pero obviamente no se quedó ahí. Puesto que juegos como The Wolf Among Us y Tales From the Borderlands quedaron con cliffhangers que pensamos nunca se resolverían.

Es por eso que tener un rayo de esperanza son excelentes noticias para los fans, pero no tanto para los ex empleados. Ya que parece que Telltale ha sido revivido gracias a una fuerte inyección de dinero. Pero sin los empleados anteriores involucrados para nada.

De acuerdo con Polygon, esta compra y resurrección se llevó a cabo por LCG Entertainment. Quienes adquirieron algunas de las franquicias más fuertes de esta compañía. Las cuales incluyen a Batman y The Wolf Among Us, así como algunas de sus franquicias originales.

Curiosamente, a pesar de que no se llamó de inmediato a los antiguos empleados de Telltale, si se les ofreció un trato. El cual incluye trabajar en modalidad Freelance con la opción a ser contratados a tiempo completo a futuro. Y yo que pensaba que esto solo pasaba en países de tercer mundo.

Al parecer la empresa planea comenzar de manera precaria pero espera crecer mucho durante los próximos seis meses. Lo cual suena a que tal vez no regresen con un nuevo episodio de Batman de inmediato pero seguramente podríamos ver la continuación de The Wolf Among Us. Aunque no dan esperanzas a que The Walking Dead pueda regresar.

