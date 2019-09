Telegram DESTROZA a WhatsApp con épica trolleada

¿La trolleada del siglo? Probablemente no, pero igual nos dan risa estos golpes este compañías.

Sucede que la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter compartió un inocente truco, cosa de generar amistad con sus usuarios.

Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S

Dicen que si tienes un archivo que es muy grande para enviar en un mail, a través de WhatsApp puedes enviar archivos de hasta 100 MB, con un orgullo conmovedor.

Es ahí donde salta Telegram con lo siguiente:

Need to send a message but the attachment is too large for other messengers? Try using Telegram instead, where you can send files of up to 1.5 GB.

— Telegram Messenger (@telegram) September 12, 2019