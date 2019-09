El Superman de Bradon Routh regresa con un diseño que nos recuerda a Kingdom Come

Brando Routh, quien interpreto al hombre de acero en Superman Returns, regresará en este papel pero con un diseño muy peculiar.

Superman es uno de los héroes más icónicos de toda la historia del entretenimiento. Y es que no solamente es un superhéroe extremadamente poderoso, sino que ha tenido incontables películas. Y uno de los actores que lo interpretaron fue Brandon Routh, quien volverá al papel gracias a Crisis en Tierras Infinitas. Así es como lo reporta Entertainment Weekly.

El mundo de los Superman

Gracias a que la serie de Arrow tendrá una crisis en tierras infinitas, podremos ver el regreso de muchos actores. Sin duda, uno de los más representativos es Tom Welling, quien dio vida al héroe en la serie Smallville.

Pero Brandon Routh, quien dio vida a Clark Kent en la película Superman Returns, hará su triunfal regreso también. Pero no será solamente un regreso cualquiera, sino que veremos a una gran referencia a los cómics en su diseño.

Para los fanáticos de los cómics será evidente que el diseño oficial de este Superman se inspira en el visto en Kingdom Come. Una galardonada mini serie publicada en 1996 de parte de Mark Waid y Alex Ross. El cual, si no has podido leer, es momento de darle una oportunidad, no te vas a arrepentir en absoluto.

Pero es justo aquí que podemos ver a un Superman con canas y con una vida bastante dura. Todo gracias a las acciones de The Joker, quien asesina a todos dentro de las instalaciones de The Daily Planet.

No te voy a arruinar toda la historia, pero al ver el diseño de este Superman, podríamos llegar a la conclusión que las cosas no salieron muy bien para el héroe de Superman Returns. Seguramente su universo se convirtió en uno muy similar al de Kingdom Come.

Si es que se confirma que el Superman de Bradon Routh vivió algo similar a lo del cómics, estaríamos frente a una de las mejores versiones de este personaje.