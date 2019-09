El Director James Gunn reveló al elenco de la nueva Suicide Squad, con John Cena y más

"TUTUTU TUUUUUUU".

Si esperaban una sorpresa los fanáticos de la lucha libre y la WWE, pueden estar tranquilos ya que su ídolo, John Cena, tendrá un papel en la nueva Suicide Squad.

John Felix Anthony Cena de 42 años tendrá un papel en la próxima película de James Gunn, así lo reveló el director en su cuenta de Twitter:

Evidentemente, Jared Leto no vuelve al filme, que es una continuación de la primera, pero a la vez es también un reboot. Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis y Jai Courtney se repiten el plato.

Los trascendidos hablan de que la superestrella del entretenimiento deportivo, que se mueve bajo los esloganes "U Can't See Me" y "Never Give Up", interpretará a Peacemaker.

¿Quién es este "héroe"? Su nombre real es Christopher Smith , un diplomático tan comprometido con la paz… que usaría la fuerza bruta para conseguirla ¿Les suena a alguien o algún país? Enfrenta a dictadores, por lo general y usa armas no letales. Tiene una enfermedad mental en la que su causa nace por la culpa de haber tenido un padre nazi, cuyo espíritu, dice, lo persigue para avergonzarlo por todo lo que hace.

Ese es el próximo miembro del Escuadrón Suicida y sí, todo apunta a que John Cena será el actor detrás del personaje.