Street Fighter 2: La CPU siempre hizo trampa, no estaba loco

Street Fighter 2 es uno de esos juegos que marcaron época por muchas buenas razones, pero resulta que el juego estuvo haciendo trampa desde el inicio.

Street Fighter 2 marcó un antes y un después en la industria de los video juegos. Ya que no solamente era un juego de peleas como nunca se había visto antes, sino que era muy competitivo. Pero si algo hay que saber, es que Capcom, al igual que todos nosotros, necesita dinero y por eso hicieron trampa.

El arcade de Street Fighter 2 se volvió un éxito instantáneo cuando vio la luz por primera vez en 1991. Pero como todo negocio, se debían encontrar maneras de hacer que el jugador gastara mucho dinero. Es por eso que el CPU fue programado para hacer trampa de distintas maneras y así, dejarte pobre. Así es, no estabas loco, la maquina si hace trampa.

Esto lo conocemos gracias a un video que el usuario de Youtube “Desk” subió a su cuenta.

¡Soy invencible!

Una de las principales maneras en las que el CPU hace trampa es al tener frames de invencibilidad. De esa manera, no importa si le conectas un golpe, este no contará, en su lugar, el CPU podrá conectarte uno a ti. Así que si jurabas que en algún momento tu golpe debía haberle hecho daño pero no lo hizo, estás en lo correcto.

Rapidez en los dedos

Hay ciertos movimientos que requieren que presiones los botones con rapidez. Tales como el agarre de Blanca en donde te muerde o el de Zangief, donde te muerde también. Esos movimientos hacen más daño entre más rápido puedas presionar los botones. Pero el CPU exagera con esto y con uno solo de estos agarres te puede drenar la vida en segundos.

Recuperación irreal

Cuando un personaje hace mucho daño en poco tiempo al oponente, este último se queda mareado. En este estado, no puede atacar ni moverse por un tiempo, dejándolo abierto a todo tipo de ataques. Pues esto no funciona con la CPU, ya que esta se recupera de ese estado en tan solo 12 frames. Lo que se traduce en un quinto de segundo. Imposible poder hacer cualquier cosa en se tiempo.

Screw the Rules!

Ciertos movimientos, como “la media luna” de Guile, requieren que presiones en una dirección por un tiempo. Pero el CPU puede realzarlo de la nada, sin tener que cargar nada. Eso quiere decir que si Guile lo puede hacer, cualquier otro personaje también. Por lo que el CPU no respeta nada de las reglas del juego.

Daño inbloqueable

Por último, el CPU puede quitarte la guardia sin esfuerzo alguno. No solo eso, sino que hace daño desde el frame 1 y no desde el frame 4 como cuando un humano juega. Eso quiere decir que todos sus ataques son más rápidos y en ocaciones, no te puedes defender de ellos.