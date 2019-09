Stephen King: Este libro suyo te enseña a escribir Terror

Hoy es el cumpleaños de Stephen King, y si te gusta su obra, entonces seguramente amarás este libro en donde te enseña como escribir como él.

Stephen King es uno de los más grandes escritores de terror de toda la historia. Y justamente hoy, 21 de Septiembre es el cumpleaños de este legendario escritor. Quien no solamente es el autor de It, sino que también creó cosas como The Green Mile, The Shining, Carrie y más recientemente, Doctor Sleep.

Así que si admiras a este rápido escritor de terror, entonces te gustará saber que él mismo escribió un libro sobre redacción. El cual te da muchos tips para escribir como él lo hace.

Escribir rápido y escribir bien

El libro del que hablamos se llama “Mientras Escribo” y es una de esas joyas literarias que debes conseguir. No porque tenga una historia muy bien narrada o porque sea un libro completamente de aprendizaje. Más bien porque es un libro muy sincero y personal del autor, en donde comparte más de un secreto.

Dentro de las cosas que podrás encontrar en el libro, vienen sus épocas en las que no tenía ni un centavo. Te platica sobre el tiempo que estuvo trabajando para Playboy y sobre todo, te da muchísimos consejos para ser un gran escritor.

Aquí también nos cuenta sobre la importancia de tener a alguien de confianza en tu vida. Aún si no tienes pareja, necesitas de alguien que sea completamente honesto contigo. Esto porque esa persona será tu primer lector y se encargará de hacerte notar las cosas que puedes mejorar de tu obra. Para esto, obviamente, también necesitas desarrollar una gran cualidad que llamada humildad.

No te voy a resumir todo el libro aquí. Pero si algo deja muy en claro, es que gran parte del éxito se basa en escribir y escribir mucho. Forzarte a escribir y ponerte la tarea diaria de hacerlo sin excusas. Lo cual es más difícil de lo que parece.

Si te interesa adquirirlo, este libro se puede encontrar fácilmente en distintas tiendas, incluidas las tiendas en línea.