Stephen King habla sobre Doctor Sueño, la película que será secuela de El Resplandor

Stephen King es uno de los personajes más queridos de la red. Su legado y obra ha marcado a generaciones enteras y parece que su genialidad no tiene límites cuando se trata de adaptarla a la pantalla grande.

Lo vimos hace unas semanas semanas con IT: Capítulo II. Y estamos a poco de volver a constatarlo con Doctor Sueño (Doctor Sleep), una película que bien podría llamar El Resplandor 2.

Desde hace meses vimos el primer avance de la cinta y desde entonces no hemos parado la expectativa por ver cómo harán la acrobacia de adaptar ese texto.

Pues bien, Stephen King ya habría visto el corte final de la película y utilizó su cuenta oficial de Twitter para compartirle algo al respecto a sus fans:

DOCTOR SLEEP is coming in November. It's a hell of a good movie. And a hell of a scary one.

— Stephen King (@StephenKing) September 24, 2019