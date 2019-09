Juzgado francés pretende obligar a Steam a permitirle a sus usuarios revender juegos digitales

Según el Tribunal Supremo de París, Steam debería permitir el intercambio y venta de videojueos digitales entre los usuarios de la plataforma.

Steam recibió el equivalente a una cachetada por juzgado en Francia. Según informa NextImpact, el Tribunal Supremo de París (Tribunal de grande instance de Paris) defendió los derechos de consumidores de videojuegos. Básicamente, señaló que era totalmente legal en la Unión Europea revender juegos, así sean digitales.

Como bien sabemos, es una práctica normal el intercambio de juegos en físico. Sin embargo, la venta de títulos digitales suele ser dependiente de las políticas de la plataforma donde se compran. Por supuesto, Steam no permite esto en absoluto.

Por eso en 2015 Valve fue demandado por una organización de defensor del consumidor llamada UFC-Que Choisir. Para el colectivo no le parecía justa la política de no intercambio de juegos de Steam. Finalmente el juzgado hizo su pronunciamiento, y señaló que la política de la plataforma violaba la ley. Específicamente se mencionó la que defiende "el libre movimiento de bienes por la Unión Europea". Dentro del concepto de bienes está el software con el que están hechos los videojuegos.

revendiendo juegos digitales

¿Eso significa que Steam tendrá que cambiar de opinión pronto? Al menos por ahora no. La razón es que Valve acaba de apelar la decisión de la corte, por lo que habrá que esperar más tiempo a un veredicto.

No obstante, hay altas probabilidades de que la apelación no tenga efecto alguno en la decisión. En caso de que esto ocurra, Valve se verá obligado a cambiar la política de intercambio de Steam. Así, tendrá tres meses para establecer los cambios. Esto, a no ser que desee pagar altas sumas de dinero durante varios meses.

La discusión sobre la reventa de videojuegos es interesante, porque podría cambiar completamente la dinámica que se había llevado hasta ahora. Cualquier persona que quisiera revender sus juegos en físico tendría que tomarse la molestia de encontrarse con alguien y aparte aceptar el desgaste que ha tenido un producto con el uso. No obstante, con los juegos digitales esto no pasaría; pues podrían tener una transferencia inmediata y sin daños.