Star Wars: Al parecer hay reshoots de muchas escenas de Rise of the Skywalker

Star Wars ha sido una exitosa franquicia por muchos años y parece que aún hay muchas maneras de explotarla. Sin embargo, parece que la serie principal aún no encuentra la manera de encajar con todos los fans. Es por eso que al parecer se encuentran grabando de nuevo varias partes del episodio IX.

De acuerdo con un tweet que publicó Art Tavana, quien trabaja en MTV News, le han mandado información importante. La cual involucra las ya mencionadas nuevas grabaciones y además, parece que está involucrado George Lucas.

I’m being told that Disney is reshooting scenes for Star Wars (don’t quote me). Things aren’t looking good. Too many variables and audiences to please. George Lucas as a creative consultant seems like a very likely occurrence—though there’s no telling how much say he’ll have.

