Se veía venir: Ahora podrás jugar juegos de SNES en la Nintendo Switch

Sí, está A Link to the Past.

Quizás no sea una gran sorpresa, porque eventualmente iba a pasar, pero desde mañana (sí, de verdad) podrás jugar juegos de SNES en tu Nintendo Switch.

El anuncio se hizo en el contexto de la Nintendo Direct de hoy 4 de septiembre y además vendrá cargado de clásicos para disfrutar:

Tal como ha sido la costumbre con estos catálogos de Nintendo Switch Online, el catálogo se engruesa semana a semana, por lo que si falta un título en la lista, tranquilo, probablemente llegará más adelante.

En lo que respecta a nosotros, la pura inclusión de Super Mario World, Star Fox y The Legend of Zelda: A Link to the Past ya justifica completamente el precio del servicio.