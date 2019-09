Smart Summon de Tesla provoca un montón de accidentes al conducirse solo

La función saca el coche del estacionamiento para ir donde esté el conductor. Pero la gente de Tesla no pensó en todas las variables cuando creó Smart Summon.

Todos quedamos muy emocionados con la más reciente actualización del sistema operativo para vehículos Tesla. La cantidad de novedades y funciones atractivas fue una sorpresa muy grata. Pero no todo resultó ser tan perfecto como prometía.

El caso que más ruido ha hecho en todo esto ha sido el de Smart Summon, una nueva variante del Piloto Automático, con la cual el conductor puede llamar a su vehículo; para que salga de su lugar de estacionamiento y avance sólo hasta donde esté el dueño.

Hasta ahí todo suena perfecto. Pero a lo largo de este fin de semana comenzaron a acumularse publicaciones en distintas redes sociales; en donde quedó más que demostrado que el piloto automático no es tan confiable como cualquiera hubiera pensado:

Other party thinks that I was actually driving because I ran to my car before he got out. Please give me some advise. @LikeTeslaKim @TesLatino @Model3Owners @teslaownersSV @teslamodel3fan pic.twitter.com/ScE12wHqA9 — David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019

Be forewarned @Tesla @elonmusk Enhanced summon isn’t safe or production ready. Tried in my empty drive way. Car went forward and ran into the side of garage. Love the car but saddened. #Tesla #TeslaModel3 pic.twitter.com/tRZ88DmXAW — AB (@abgoswami) September 28, 2019

What's worse then Tesla Enhanced Summon in daylight?

If you guessed at night, well, you'd be right.

Smooth as broken glass, she is. Now picture this feature in a crowded holiday parking lot. #ComingSoon #TeslaEntitlement $TSLA $TSLAQ #TheSociopathicBusinessModel #FraudFormula pic.twitter.com/p9oa2BGnnm — KillingMyCareer (@MelaynaLokosky) September 28, 2019

En todos los casos el problema parece ser más o menos el mismo. El Smart Summon de Tesla funciona bien al principio y efectivamente saca el coche de su sitio.

Pero el sistema parece tener serios problemas para detectar los demás vehículos en su entorno. Particularmente de noche. Así como para reaccionar en caso de que algún conductor humano se cruce con la ruta trazada.

Desde el momento que se lanzó la actualización la empresa fue muy clara en resaltar que los conductores siempre serán los máximos responsables por lo que sucede al vehículo cuando usen la función.

Parece que sabían perfectamente de lo que hablaban. Por lo menos quedan las grabaciones entretenidas.