Smart Screenshots: Google te dejará buscar con un simple pantallazo

Google Lens, la útil herramienta de los gigantes de Mountain View, pronto agregaría el pantallazo a su catálogo de posibilidades.

Porque no basta con ver un objeto, dictarlo o describirlo, un informe de 9to5 Google describe que la APK de la app deja en evidencia que se vienen las Smart Screenshots.

Este es exactamente el código encontrado por los "mineros":

<string name=”smart_screenshots_summary”>Edit your screenshots, explore them with Lens, share them with a link, and more!</string>