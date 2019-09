Nuevos renders muestran el secreto mejor guardado del Huawei Mate 30 Pro

Por fin algo que no supiéramos.

El Huawei Mate 30 Pro se presenta el 19 de septiembre y cuando creíamos que ya sabíamos todo sobre el, hoy se filtra nueva información.

Las informaciones sobre futuros lanzamientos por parte de Pricebaba llevan casi 3 años sin equivocarse, por lo que no nos molesta tomar esto como cierto.

Tal como se puede ver en el video, no hay ningún botón en el lateral que no sea el de poder ¿y por qué, dónde están mis teclas de volumen, maldita sea? pues desaparecerán.

Sucede que la pantalla se curva hacia tan atrás en el terminal que Huawei decidió dotar a este teléfono con un panel táctil al costado en vez de los clásicos botones.

Además, repetimos que la pantalla será OLED de 6.6 pulgadas, procesador Kirin 990 (que conoceremos en detalle el viernes), probablemente 12 GB de RAM en al menos una versión y pequeñas mejoras en el aspecto fotográfico.

¿Es cómodo lo de los botones no físicos al costado? No lo sabemos, pero al menos es bastante "futurista". Además, podemos apreciar la no despreciable suma de tres cámaras frontales, vaya a saber Ren Zhengfei para qué. Quizás una es gran angular, una normal y la otra es para mejor modo retrato, preguntas que solo responderemos el 19 de septiembre… a menos que se filtre antes, y de ser ese el caso, ahí estaremos para contarles.