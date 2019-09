La artificial polémica que se armó por el "encuentro" entre Sebastián Piñera y Greta Thunberg

El Presidente Sebastián Piñera y la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, coincidieron este miércoles 25 de septiembre en una actividad en Nueva York y se espera que el mandatario chileno sostenga un encuentro bilateral con la adolescente que se ha convertido en el símbolo de la denuncia mundial contra el calentamiento global.

Y se generó una polémica más bien artificial en redes sociales por el tema en la convención Blue Leaders, un evento que busca promover el cuidado del medio ambiente y de los océanos y que se realiza en el Hotel Park Hyatt, Nueva York.

Según una periodista de Mega, la pequeña activista no habría querido sentarse al lado de Piñera, pero en verdad sólo no quería sentarse en primera fila.

¿Por qué mientes? Dijo que no necesitaba sentarse en primera fila (dice textual "I don't need to sit in the front"), y Nunca se refiere a Piñera en particular.

Qué credibilidad le queda a @meganoticiascl si sus periodistas tuitean mentiras? https://t.co/Lkoh8hOttH

— Ignacio Morgan (@ignaciomorgan) September 25, 2019