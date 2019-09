Sean Bean admitió que ya está rechazando papeles de personajes que son asesinados

El propio Sean Bean confesó que se cansó de hacer papeles en los que debe morir porque la gente ya sabe lo que pasará con su personaje.

Sean Bean es toda una leyenda de internet. El actor británico de 60 años ha dedicado más de la mitad de su vida al séptimo arte, y naturalmente ha interpretado a numerosos personajes no solo en películas sino también en series. Curiosamente la mayoría de sus personajes tienen algo en común: son asesinados violentamente.

No obstante, parece que esto no va a ser así por mucho tiempo. En una entrevista con The Sun, Sean Bean aclaró que se cansó de tener papeles en los que su personaje muere. Además, admitió que ha empezado a rechazar papeles de ese tipo. Así lo dijo:

He rechazado algunos trabajos. He dicho: "¡Saben que mi personaje va a morir porque estoy en esa producción! Solo tuve que dejar eso y comenzar a sobrevivir, de lo contrario todo era un poco predecible.

Por otro lado, confesó que recientemente estuvo en un trabajo en el que le dijeron que iba a morir. Ante su expresión, le preguntaron que si al menos podían dejarlo malherido. Él aceptó diciendo: "ok, mientras me mantenga vivo esta vez…".

También reconoció que hizo varios papeles de malo que si bien fueron geniales, no lo llenaron mucho. Además, del hecho de que en la mayoría murió.

Sean Bean y Game of Thrones

También el actor habló de su paso por Game of Thrones. Sobre la serie dijo que le habían dejado muy claro que iba a morir. Ante esto, pensó "bueno, no quiero estar atrapado en una serie de las duran siete años o más".

Pero después del gran éxito de la serie, admitió que en los últimos años cambió de parecer:

¡Ahora me hubiera gustado haberme quedado atrapado en la serie! Pero estaba muy claro lo que George RR Martin quería pasarle a Ned… y lo hizo".

Estas fueron algunas de las muertes más destacadas de Sean Bean: