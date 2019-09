Roger Waters le dedicó "Wish you were here" a Julian Assange

El ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters, le dedicó el tema de 1975 al activista y periodista australiano detenido en Londres.

Roger Waters, el popular ex bajista de Pink Floyd no quiso estar ajeno al cautiverio del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En una manifestación que se realizó frente al Ministerio del Interior inglés en Londres, el músico le dedicó al activista australiano el tema "Wish you were here".

Portando una bandera que pedía la no extradición de Assange a Estados Unidos, Waters cantó la melodía de 1975 que popularizara su antigua banda.

"¿Cómo nos ponemos en la posición de un Julian Assange en confinamiento solitario o con ese niño en Siria o Palestina o Rohingya, siendo destrozado por estas personas en este edificio aquí?", preguntó el músico.

Cabe recordar que Julian Assange fue tomado preso el 11 de abril pasado en la embajada de Ecuador en Londres.