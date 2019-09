¡Bienvenido Señor Stark!: Robert Downey Jr. volvería como Iron Man en Disney Plus

Es tan simple que podría ser cierto.

Avengers: Endgame se ha convertido en la película más taquillera de toda la historia. Media humanidad la vio por lo menos una vez y uno de los momentos más emotivos sin duda fue ese sobre la recta final; donde Iron Man se sacrificó para salvar al universo.

Desde entonces el luto por Tony Stark entre los fans se ha hecho sentir; tanto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel como fuera en las redes sociales.

Una consulta en Google definió la trama de Avengers: Endgame Avengers: Endgame metió un tema inexplorado para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Resulta que todo fue gracias a Ant-Man y Google.

Pero ahora, tras la salida abrupta de Spider-Man, hay un pequeño rayo de esperanza. Y es que Robert Downey Jr. podría volver a interpretar a Iron Man, para una serie exclusiva de Disney+ (Disney Plus).

Un reporte de We Got This Covered, asegura que los altos ejecutivos de la compañía están preparando una nueva serie basada en el arco Ironheart.

Esta serie adaptaría la historia publicada en 2015 por Brian Michael Bendis. En donde seguimos la vida Riri Williams, sucesora espiritual de Iron Man.

Para la serie de TV el rumor es que Robert Downey Jr. volvería como Tony Stark-Iron Man; pero lo curiosos es que jamás veríamos al personaje en pantalla.

Ya que su papel se limitaría a funcionar similar a Jarvis, como una inteligencia artificial dentro del traje de Riri. Así que el actor haría un papel de doblaje.

Francamente la idea suena bien. Pero por el momento todo es un rumor. Por más factible que sea.