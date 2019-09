Riot Games deja Chile, se va a México y entrevistamos a su Marketing & PR Manager para Latam

El rumor creció como bola de nieve hasta que se transformó en una verdad irrefutable; tras varios años en Chile, las operaciones de Riot Games Latam se trasladan al 100% a México, órale!

Cobertura de Sebastereo, para FayerWayer.

Conversamos, en exclusiva, con Santiago Kegevic, Marketing & PR Manager para Latam de Riot Games, quien desde México nos contó sobre el traslado de las oficinas del popular publishing a tierras aztecas, en una movida que dividió al público y, por supuesto, a las redes sociales #TuiterosGamersEnojados.

¿Qué es lo que se queda en Chile?, ¿habrá algo que se siga haciendo de forma local? Te lo pregunto porque de repente puede que quede ese espacio y la gente podría quizás pensar que quedarían un par de operaciones vigentes en las oficinas chilenas.

“Hoy en día, nada; de hecho, lo único que estábamos haciendo desde las oficinas de Chile era esports. Todo lo demás estaba ya en México; player support, servidor, redes, etc. Operaciones que se han estado manejando desde México, e incluso Estado Unidos, desde hace ya un año y medio, dos. Entonces, como todo se va a hacer acá, encontramos que mantener una oficina abierta allá es darle mal uso al dinero de los jugadores.”

Santiago, quien hace 9 meses está viviendo en México, trabajando desde las oficinas de Riot Games, cuenta que “los resultados en esports este año fueron fenomenales; nos abrieron puertas que jamás pensamos que íbamos a tener abiertas. Finalmente llegamos a este acuerdo con Azteca Deporte, Cinemex y Arena. Ahí viene la decisión que tomamos porque sentimos que es lo mejor para los esports; la propuesta de Azteca era súper potente y que tiene un potencial para el desarrollo a largo plazo fuerte”.

Sobre el apoyo a la comunidad e instancias locales como concursos, cosplay y torneos, Kegevic aclara que se seguirá manteniendo el apoyo a través de las agencias locales que brindarán el soporte ideal para que se siga manteniendo el espíritu de la comunidad lolera tal cual se caracteriza.

Consultado sobre si parte de la decisión de trasladare a México pasó porque las marcas, en Latinoamérica Sur, aún no se atreven a dar el salto y apoyar a los esports, Santiago fue enfático: “el motivo por el cual se dio este acuerdo es porque el nivel, la cantidad y el tipo de marcas interesadas en participar en League of Legends aumentó y eso abrió muchas puertas. La realidad es que tampoco nosotros teníamos la intención de llevarnos los esports a México; estamos constantemente evaluando partners comerciales para desarrollar el ecosistema de los esports y que aporten con dinero al sistema; como Nivea, Coca Cola, Movistar, etc. Debido a los resultados que estábamos teniendo, se nos acercaron parteners que jamás se nos habían acercado como por ejemplo TV Azteca y muchos otros. No estuvimos persiguiendo a México porque creyéramos que este país tiene condiciones superiores para el desarrollo de los esports en la región, sino que, de todas las opciones nosotros pensamos que la que iba a tener mayor impacto para el crecimiento de la escena a futuro era la de TV Azteca. En síntesis, los buenos resultados que obtuvimos en Chile fueron la base para que se dieran oportunidades como este tipo de acuerdos.”

Sobre el acuerdo con Movistar como main sponsor, el ejecutivo también aclaró que es un deal que se mantendrá hasta terminar el período correspondiente al 2019 y que terminada la fecha contractual se pasará a revisión y también existe la posibilidad de que sea una marca diferente la que pase a patrocinar la Liga Latinoamérica de League of Legends.

También, dentro de poco, estaremos celebrando una década de League of Legends por lo que corren fuertes rumores sobre celebraciones en los lugares más importantes para la escena competitiva a lo largo del mundo, siendo Chile parte de esto. Sobre alguna pista de qué es lo que se hará para celebrar los diez años de League of Legends, el ejecutivo de Riot Games se restó a prestar algún tipo de declaraciones, pero dejando en claro que será un acontecimiento formidable para los fanáticos.

La llegada de Riot Games a México fue tomada con distintas miradas desde la vereda criolla; incertidumbre, esperanza, duda e incluso un voto de renovación al ecosistema de League of Legends que sigue siendo el esports más popular de este lado del continente. La Liga Latinoamérica 2020 viene sorpresas, novedades e incluso hay que esperar lo que sucede con la promoción relegación para saber que equipo se mantiene o asciende la “primera división” del LoL Latino.