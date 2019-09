Richard Stallman, icono del software libre, tiene algunos polémicos pensamientos sobre la pedofilia

Desde hace tiempo, el empresario Jeffrey Epstein ha estado bajo la lupa social y judicial por diversas acusaciones de pedofilia, trata de blancas, abuso, entre un sinfín de aberraciones más. A partir de esto, otros conocidos hombres han empezado a caer. Uno de ellos es el ex profesor del MIT Marvin Minsky, quien murió en 2015 a los 88 años de edad.

Según las investigaciones, Minsky fue uno de los hombres a quien Epstein le "consiguió" mujeres. O mejor dicho, niñas, pues estos habrían sido sus gustos: las menores. Y claro, Stallman ha salido a la defensa.

Stallman es una pieza clave en el terreno del software libre; pero todo eso es muy independiente a su aberrante punto de vista sobre las (posibles) acciones de Minsky y el abuso y pedofilia en genera. ¿Sorpresa en el campo tech?

El siguiente es un correo de Richard envió a la lista de distribución del MIT CSAIL con respecto al caso del ex profesor:

El anuncio del evento del viernes es una injusticia para Marvin Minsky: "el difunto pionero de la IA, Marvin Minsky (acusado de asaltar a una de las víctimas de Epstein)".

La injusticia está en la palabra "asaltar". El término "asalto sexual" es tan vago y resbaladizo que facilita la inflación de la acusación: tomar afirmaciones de que alguien hizo X y llevar a las personas a pensar que es Y, que es mucho peor que X.

La acusación citada es un claro ejemplo de inflación. La referencia informa la afirmación de que Minsky tuvo relaciones sexuales con uno de los harén de Epstein.

Supongamos que fuera cierto (no veo ninguna razón para no creerlo). La palabra "asaltar" supone que aplicó fuerza o violencia, de alguna manera no especificada, pero el artículo en sí no dice tal cosa. Solo que tuvieron sexo.

Podemos imaginar muchos escenarios, pero el escenario más plausible es que ella se presentó ante él como totalmente dispuesta. Asumiendo que Epstein la estuviera coaccionando, él habría tenido todas las razones para decirle que lo ocultara a la mayoría de sus asociados.

De varios ejemplos de inflación acusatoria he concluido que es absolutamente incorrecto usar el término "agresión sexual" en una acusación. Cualquier conducta que deseen criticar, deben describirla con un término específico que evite la vaguedad moral sobre la naturaleza de la crítica.