Rumor: director de The Last Jedi tendría prohibido decir que hará más cintas de Star Wars

El departamento legal de Disney le habría exigido a Rian Johnson que deje de confirmar que todavía trabaja para ellos.

Rian Johnson fracturó el cariño por la franquicia de Star Wars con el Episodio VIII: The Last Jedi. A la distancia se ha comprobado que esta cinta vino a mermar el interés por esta saga; luego de que destruyó buena parte del canon y ahora tanto Disney como Lucasfilm están intentando salvar todo con The Rise of Skywalker.

Cuando aún no llegaba el momento de crisis la productora había anunciado que Johnson produciría su propia trilogía de Star Wars. Y que correría con una historia nueva a estrenarse tras el cierre de la trilogía actual.

Luego, tras la recepción encontrada de The Last Jedi, Disney guardó un silencio sepulcral sobre este proyecto. Pero Johnson aprovechaba cualquier oportunidad para confirmar que seguía trabajando en esa franquicia aunque otros informes sugerían lo contrario.

Pero ahora, según un rumor reportado por la gente de WDW Pro, el director ya tiene prohibido seguir contando que trabaja en esa supuesta trilogía. De lo contrario podría enfrentar consecuencias legales:

Disney notificó oficialmente a Rian Johnson de que ya no debe confirmar que está haciendo una trilogía futura o trabajando en futuras películas. Se le dio la capacidad de ser ambiguo al respecto, pero ya no más confirmaciones según el departamento legal de Disney. Esencialmente, es un hombre muerto caminando cuando se trata de volver a trabajar con el universo de Star Wars.

De ser cierto este rumor Johnson estaría en la antesala del despido formal. Donde sería sólo cuestión de tiempo y tal vez del estreno del Episodio IX, para que se vuelve oficial su separación del proyecto.

Parece que Disney y Lucasfilm no estarían nada contentos con lo sucedido.