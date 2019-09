Un remake de ensueño: Review The Legend of Zelda Link's Awakening [FW Labs]

Si estás inseguro sobre comprar o no The Legend of Zelda Link's Awakening, entonces lee nuestra review de este título para Nintendo Switch.

Desde que su anuncio, The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Nintendo Switch se robó el corazón de todos. No solamente por traer de vuelta a una de las mejores aventuras de esta franquicia, sino por su estilo gráfico. Fue a partir de entonces que no podíamos esperar a ponerle las manos encima.

Un hermoso entorno

Lo mejor de todo y lo primero a salta a la vista con este remake del clásico de Game Boy es su estilo visual. Este logra darnos la sensación de estar jugando con juguetes. Las texturas, iluminación y juego de enfoque de la cámara hacen ver todo como si fuera miniatura. Los colores son muy llamativos, el mundo se siente vivo como nunca antes y los detalles en cada uno de los modelos es increíble.

La isla brilla como nunca antes con una personalidad única en toda la franquicia. Todo el entorno se sienta nuevo incluso si jugaste las versiones originales de Game Boy y Game Boy Color. Las cinematecas que anteriormente eran solo animaciones con pixeles, aquí se rehicieron en animación tradicional. Verlas es toda una experiencia por sí sola. Cabe mencionar que ocasionalmente tiene bajas de cuadros por segundo, lo cual no es fatal pero se nota a primera vista.

Los secretos que ya conocíamos hacen su triunfal regreso, los cuales, si quieres conocerlos y activarlos, te decimos aquí como hacerlo.

Mucho más dinámico

La jugabilidad también mejoró considerablemente a comparación de sus versiones anteriores, principalmente gracias a la cantidad de botones con los que cuenta la consola híbrida de Nintendo. Vencer calabozos y jefes es más dinámico que antes. Por ejemplo, antes debías equipar el escudo si querías usarlo, así como las botas para correr y el brazalete que te permite levantar piedras. En esta versión, una vez que obtengas estos objetos, estos estarán equipados para siempre. Podrás usar tu escudo tan solo con presiona R y correr al presionar ZL. De igual manera, siempre podrás levantar las piedras una vez que obtengas el brazalete.

Gracias a que añadieron un botón para cada uno de estos objetos, puedes avanzar de manera más eficiente sin tener que poner pausa a cada rato. Sinceramente es una de las mejoras más significativas en el juego.

Nostalgia auditiva

Por otro lado, el apartado sonoro es toda una experiencia también, puesto que se trabajó muy a detalle. No solamente podrás escuchar nuevas versiones de todas las melodías (incluida la canción de Totaka). La música fue hecha para sonar en ocaciones como si se tocara por alguien para armonizarte el juego. Esa sensación de escuchar algo que no es completamente profesional ayuda a la inmersión del juego y queda a la perfección con el apartado visual.

Las voces y sonidos de los personajes llevan una dirección similar a la de la música. La voz de Link al atacar con la espada giratoria suena considerablemente diferente a sus otras encarnaciones, al grado de que parece que un niño está haciendo los sonidos de sus juguetes, lo cual no es malo en absoluto. Dota de una personalidad completamente diferente a este Link, lo separa del resto con este pequeño detalle.

Super Zelda Maker

Un genial detalle que se incluyó en esta versión es la capacidad de crear tus propias mazmorras. Esto se puede hacer de una manera muy sencilla e intuitiva, puedes crear una en cuestión de pocos minutos.

A pesar de que suena como un modo muy profundo, tampoco lo es tanto. Estás limitado a usar las habitaciones de mazmorras que ya venciste, así que no puedes crear habitación por habitación, lo cual limita muchísimo este modo, haciendo que sea más una curiosidad que un punto fuerte del juego.

Además, no tienes manera de descargar calabozos hechos por otros jugadores o amigos, de igual manera, no puedes compartir los tuyos por Internet. La única manera de compartir un calabozo es usando figuras Amiibo. No importa cual figura sea, puedes guardar un calabozo en esta y cuando veas a un amigo en vivo, compartir el calabozo usando su NFC.

Sinceramente este pudo ser uno de los mejores puntos del juego pero se queda muy corto en opciones. Eso sí, armar calabozos con las estructuras que te pide Dampe es muy divertido. Lamentablemente, una vez que termines sus desafíos de construcción y aventura, la recompensa final no vale la pena.

Otras cosas a tomar en cuenta

Este juego introduce además muchas figuras de la saga de Mario Bros. No solamente hablo de los enemigos y compañeros que puedes ver a lo largo del juego, sino a figuras reales.

Del mismo modo en que puedes conseguir el muñeco de Yoshi, puedes conseguir otros personajes de Mario. Una vez que tengas uno de estos, podrás dejarlo en una base especial dentro de las casas de los habitantes de la isla. Esto incluye figuras de un Shy Guy, Boo y Goombas, entre muchos otros.

The Legend of Zelda Link’s Awakening para Nintendo Switch puede ser disfrutado por cualquiera. Ya sea que hayas jugado las aventuras anteriores o lo vayas a jugar por primera vez, es un juego que debes tener en tu consola obligatoriamente.