Reviviendo el misterio: The Dark Pictures: Man of Medan [FW Labs]

The Dark Pictures: Man of Medan nos presenta la aventura de un grupo de jóvenes que terminar en un barco fantasma ¿vale la pena arriesgarse?

The Dark Pictures: Man of Medan nos lleva de vuelta a esas películas clásicas de terror. Ya sabes, esas en donde podemos ver protagonistas jóvenes y estúpidos en situaciones de vida o muerte. Y al igual que con su precuela espiritual, Until Dawn, las decisiones que tomemos afectaran por completo a la experiencia que tendremos en el juego.

Esta es una historia real

La narrativa del juego transcurre entre dos partes. La primera es obviamente la historia de supervivencia en alta mar de un grupo de aventureros. La segunda nos presenta “El curador” quien lleva un recuento de todas las decisiones que hemos hecho. Es en esta lugar que podemos darnos cuenta si hemos avanzado de manera correcta a través del juego o si lo estamos haciendo mal.

Todo comienza en un puerto chino, en donde dos soldados se encuentran divirtiéndose antes de zarpar. Pero una vez que terminemos esta parte, nos iremos muchos años a futuro, con un grupo de buzos. El objetivo de este grupo de aventureros es encontrar los restos de un avión de la segunda guerra mundial en las profundidades del mar.

Cabe mencionar que hay grandes giros en la trama que los llevan a vivir un situación completamente terrorífica. La cual experimentan a bordo del legendario barco de guerra llamado Ourang Medan.

Por si el nombre no te suena de ningún lado, el SS Ourang Medan es un misterioso barco que ahora es más una leyenda que otra cosa. El misterio con este barco; en la vida real, no en el juego, es la muerte de toda su tripulación por causas desconocidas.

Gracias a esto comenzaron a surgir posibles explicaciones sobre el fallecimiento de la tripulación de este barco. Una de esas teorías involucra a alguna fuerza paranormal que tomo las vidas de todos a bordo.

Curiosamente, el nombre del barco se puede traducir como “Hombre de Medan” lo que le da nombre a este juego.

Todos a bordo

Durante la aventura a bordo de este misterioso barco, te enfrentarás a diversos peligros, de los cuales deberás escapar por medio de secuencias de botones. Si fallas en realizar alguna de estas acciones, podrías ver morir a uno de tus cinco personajes y no hay manera de recuperarlo.

La historia cambia drásticamente a medida que decides las acciones que tus personajes toman. Por lo que a veces, tomar una decisión errónea, también te puede llevar a perder la vida.

El barco se encuentra lleno de peligros y de misterios. Por lo que para descubrir toda la historia y encontrar, deberás arriesgar tu vida. De hecho, Man of Medan contiene coleccionables en varias formas. Uno de ellos son los ya mencionados secretos, los cuales son en su mayoría hojas de papel con información del barco. En otras ocaciones, podrás encontrar secretos en formas de parafernalia como balas o cadáveres.

Otros “objetos” coleccionables son pinturas que se encuentran a lo largo de toda la aventura. En estas podrás ver escenas de lo que pasará a futuro en el juego y poder darte una idea de las acciones que debes tomar.

Por último tenemos un conteo de decisiones, en donde se marcan las acciones que has tomado durante tu tiempo en el juego. Para descubrirlas todas, debes terminar la historia de distintas maneras.

Un punto importante en el juego es el de crear buenas relaciones con tus compañeros. Esto lo podrás lograr al interactuar con ellos de manera correcta. Lo cual, básicamente se resume en ser una buena personas con los demás.

También hay problemas

Un problema importante es que parece que ni el Xbox One ni el PlaySation 4 logran correrlo correctamente. A pesar de ser mucho más estable en la consola de Sony y los errores son mínimos, ambos presentan caídas preocupantes de cuadros por segundo. Estos están presentes durante todo el juego y son constantes, al grado que puedes llegar a perder un personaje por un QTE que no pudiste completar como es debido.

Lo anterior se vuelve más notorio en la curva final de la historia. En donde, literalmente, la pantalla se queda congelada por varios segundo en diferentes situaciones. Esto afecta también la inmersión al hacer que las voces se pierdan sincronía con el movimiento de las bocas de los personajes. En otras ocaciones, el juego simplemente se queda plasmado y no continúa a la siguiente etapa. Esto puede pasar en cualquier momento, incluso al iniciar el juego.

Conclusiones

En general, tenemos un juego con una gran atmósfera que nos permite vivir una de las historias de terror modernas más llamativas. Además de que te mantendrá al filo de su asiento todo el tiempo.

Fuera de la investigación y de los Quick Time Events, no hay más profundidad en el gameplay. Ya que es más una aventura de investigación que de acción. Eso si, con una gran cantidad de jump scares, como toda buena película de terror de Hollywood. Aunque, a diferencia de las películas de terror en las que está basado, en este juego logra crear una conexión entre tú y los protagonistas.

El único problema es que las caídas de FPS se tornan molestas casi desde el inicio de la aventura. Y aunque seguramente esto se podrá arreglar con un parche en el futuro, es mejor a que anuncien este parche de estabilidad. Esperemos que sea pronto.