Microesferas y tecnología: Review de las Nike Joyride Run Flyknit [FW Labs]

Trotando encima de miles de pelotitas.

Probé las zapatillas más locas que he usado en mi vida, y no necesariamente por una cosa de look, sino que por la tecnología que llevan dentro. Estas son las Nike Joyride Run Flyknit.

Este sneaker deportivo basa su premisa deportiva en algo extremadamente interesante: hay cuatro "bolsillos" en la media suela, cada uno con miles de microesferas plásticas. Estas absorben el impacto del trote en tus rodillas y piernas, y a la vez, te entregan harto rebote y "retorno de energía".

¿Pero cómo se sienten realmente? Lo primero que notas al caminar con ellas es que son súper apretadas, lo que tiene un sentido lógico, porque la capellada es de solo dos piezas que se acomodan como un calcetín, mientras que la naturaleza de la media suela hace que cada pisada sea en extremo personalizada.

Que la parte alta tenga refuerzos en el área de los dedos y un collar del tobillo tan acolchado me da una alta confianza en la durabilidad de este par, por otro lado, las ventanas plásticas transparentes en la suela, donde se aprecia la nueva tecnología me da un poco de miedo a que se rompa, aunque creo que Nike sabe hacer bien esto, sin ir más lejos, son los inventores del "Air".

La sensación

Cada vez que pisas, las bolitas se corren acomodándose hacia donde la energía las lleve, y se acomodan de vuelta al levantar el pie, en un ejercicio casi elástico. Es como caminar sobre arena mojada dura, pero rebotando en vez de solo hundiéndose.

Al trotar es donde más se saca a relucir la tecnología de las microesferas, porque se reduce mucho el impacto y la sensación es exquisita. Siento que son mucho más amables que las zapatillas basadas en espuma. Ahora, si te pones a correr, al menos en mi caso la sensación era más pareja, con buena amortiguación pero con poco rebote. Puede que para ti sea diferente, la pisada cambia por miles de factores.

En mi opinión son una alternativa increíble para quienes quieran empezar a trotar, o para aquellos que corren siempre pero que tienen un día donde necesitan algo más ligero y amable con sus amortiguaciones, una suerte de calzado de "recuperación".

Sobre usarlas en el día a día, creo que son una opción súper válida que, al menos en el color que probé yo, se ven bien y la sensación no solo es cómoda, es entretenida. De todas maneras recomiendo probarlas antes en tu tienda favorita, porque no me cabe duda que no has sentido algo igual, ni en las Puma que salieron hace unos años con un concepto parecido, pero que no hacía ninguna diferencia. Ahora sí y quizás separar las partículas en cuatro bolsillos era la respuesta.