En extremo conveniente: Review del micrófono HyperX QuadCast [FW Labs]

En mis tiempos esto no era tan fácil.

Estuve probando el micrófono HyperX QuadCast y estoy sorprendido para bien. Sonaré como un abuelo, pero en mis tiempos para obtener algo con buena calidad de sonido, al menos en este nivel, no solo necesitabas un micrófono condensador, también un antipop, una interfaz, los cables correctos (XLR, en su mayoría) y conocimientos básicos.

Grababa demos de mi banda o de amigos; por mucho tiempo, mi trabajo secundario fueron las locuciones y hasta hoy hago una que otra para amigos y conocidos que las necesiten, tengo mi espacio de cosas adquiridas desde, no sé, el 2005, y he estado relativamente cómodo, pero esto lo cambia todo.

En ese entonces la gente que necesitaba grabar audio era un nicho, uno grande, pero un nicho al fin y al cabo. Hoy en día están los streamers, los youtubers, los creadores de contenido en general y un largo etcétera de personajes que necesitan audio, y que sea bueno. Gracias a eso las necesidades han girado hacia tener mejores cosas por menor precio, más fáciles de usar y con resultados espectacularmente similares a lo que antes requería, tal vez, demasiada maquinaria encima.

Sí, está orientado a esta nueva gran audiencia, y es más, conectarlo al PS4 fue tan fácil como enchufarlo y listo. Mis amigos con los que juego en línea no podían creer lo "radial" que me escuchaba. Está pensado para gente que está en Twitch, por ejemplo, y sí, el diseño es lo más "gamer" que existe, siendo una suerte de gran lámpara roja, pero no me molesta.

Es en extremo conveniente: la parte alta tiene un panel táctil que activa y desactiva el audio, así de simple, siendo el indicador de encendido si el micrófono brilla en rojo o no (más claro imposible). Abajo tiene un dial que gira para subir la ganancia del mic y atrás tiene una perilla para elegir el modo, que, sorprendentemente, tiene estéreo, omnidireccional, cardioide y bidireccional. O sea es ideal también para montar un podcast de forma rápida con un grupo de amigos: lo dejas al centro de la mesa en omni y ya está.

¿Grabar instrumentos? Por supuesto, aunque no lo recomendaría para grabaciones "finales", los resultados son más que convincentes para un demo e incluso para una producción rápida.

El sonido es un poco más cálido de lo que me gustaría, pero deja suficiente espacio para trabajar con las pistas, entregando resultados profesionales y que se pueden usar en radio:

Además, les dejo algunas muestras de audio sin tratar, tal como sale, grabado con Quicktime:







La calidad de construcción es buena, se siente sólido y con una base de aluminio ligera de una pieza, bastante estable y bien lograda. Para mí su existencia significa que, gracias a las necesidades de otros, obtuve un producto sólido, útil y en extremo conveniente.

Toda la información técnica sobre este gadget, que se ofrece en Chile a CLP $99.990, la encuentras en la página oficial.