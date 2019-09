El más grande hasta la fecha: Gears 5 [FW Labs]

Después de mucho emocionarnos, por fin llegó Gears 5 y aquí te diremos si valió la pena la espera o no. Aunque seguramente sabes la respuesta.

Gears 5 nos trae tantas cosas que enumerarlas haría que la web se caiga. Ya que no solamente es el más reciente juego de una de las más grandes franquicias de Xbox, sino que es uno de los mejores de la serie.

Empecemos por el pasado

Sabemos que, para empezar, tenemos una gran base de fanáticos que están buscando una reseña objetiva. Y es justo, no vas a regalar tu dinero ante un juego glorificado por alguien a quien no conoces en persona. Por eso es que intentaré ser lo más pragmático posible cuando hable de este título. Aunque es posible que igual lluevan insultos sin importar lo que diga. Así que no me juzguen si me emociono de más.

Y es que la historia de los Gears había llegado a una hermosa, pero no completamente satisfactoria conclusión en Gears of War 3. Juego que nos ofreció una campaña espectacular como pocas.

Después vimos la desgracia que resultó ser Gears of War Judgment en todo sentido y después, Gears 4 intentó solucionar algunas cosas. Pero a pesar de los intentos en ese par de juegos pasados, faltaba mucho para atraer nuevo público y fanáticos de la saga.

Eso porque el Gears 4 se centró más en la experiencia de combate que en contar una historia memorable. Una historia que dejó a muchos deseando más, tanto por el cliffhanger como por la experiencia general.

La historia

Sin entrar demasiado en detalles de la historia para aquellos que no lo hayan podido jugar todavía, solo basta con decir que no decepciona. Hay grandes momentos en la campaña que logran equilibrar las escenas de acción, los giros de trama y nuestras emociones. Puesto que no necesitan pausar todo de manera abrupta para poder contar algo, al mismo tiempo que tampoco estaremos entrando en batalla de golpe.

Hay una gran variedad de escenarios dentro de la campaña que deberás explorar para encontrar todos sus secretos. Secretos que vienen en forma de coleccionables que contienen muchas referencias a otros juegos de la saga. Primero podemos encontrar las ya clásicas placas con nombres de soldados caídos, pero no es todo. Puesto que también encontraremos toda clase de documentos y memorabilia de la franquicia que te harán sentir nostálgico en más de una ocasión.

Además, la campaña es enorme y muy variada, puesto que no todo se trata de disparar a lo loco. Sino que tendrás momentos en donde controles robots, vehículos y tengas que cambiar tu estrategia de acercamiento a tus enemigos en más de una ocasión. Es simplemente espectacular.

El gameplay

Entrado de lleno al gameplay, este se siente natural para aquellos nuevos en la saga y para los veteranos. La fluidez de combate y las clásicas técnicas de resbalarte de pared a pared siguen funcionando como siempre. Aunque se han añadido distintas maneras de hacer salir a tu oponente de cubierta para poder ejecutarlo.

No importa si lo juegas en campaña o en multiplayer. Te acostumbrarás de inmediato a los controles y estarás bailando por el escenario en poco tiempo.

Dentro de los modos de juegos que podemos disfrutar, tenemos a la ya mencionada campaña, la cual puedes jugar incluso con el robot acompañante Jack. Lo que la hace una experiencia única a la hora de jugar la historia gracias a sus distintas habilidades y mecánicas únicas de juego.

El modo multijugador es increíblemente frenético y no hablamos solamente del clásico Deathmatch. Ya que contamos también con Huida y Horda.

En Horda, te verás rodeado de incontables enemigos que cada vez se volverán más difíciles de vencer. Mientras llenas el escenario con trampas para ellos y cooperas con otros jugadores para sobrevivir.

En Huida, justo como dice el título, deberás huir mientras te enfrentas a enemigos que no descansaran hasta verte morir. La munición será escasa, los enemigos implacables y deberás usar todas tus habilidades para abrirte paso entre las filas enemigas. Sin contar que cada personaje tendrá una habilidad especial que puede marcar la diferencia entre vencer o perder.

La banda sonora

El apartado sonoro de Gears 5 se encuentra muy bien trabajado aunque no es tampoco nada del otro mundo. Muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta que hay música gracias a los intensos combates. Pero cabe destacar que las actuaciones de voz siguen siendo de primera, sin importar si lo juegas en español o en inglés. La calidad de estas actuaciones se ha mantenido en Gears 5.

Los efectos de sonido y atmosféricos crean una excelente atmósfera de guerra, desolación, esperanza y hasta de desesperación, dependiendo de la situación.

Otros cosas a tomar en cuenta

Gears 5 no solamente marca el regreso a lo que los fanáticos amamos de la serie, sino que lo mejora en básicamente todos los aspectos. Puesto que ofrece horas incontables de entretenimiento sin importar el modo que decidas jugar.

Puedes perder días completos compitiendo en línea o buscando todos los secretos de la campaña. Pero estas experiencias mejoran considerablemente al jugar con un amigo, cualquier modo. Puesto que Gears siempre se ha tratado de la cooperación y del trabajo en equipo y no hay nada mejor que hacerlo.

Si tienes Game Pass, no lo pienses, bájalo y disfruta de una de las mejores exclusivas de Xbox de este año. Si no tienes Game Pass, es recomendable que lo contrates o que adquieras el juego. Sinceramente no te vas a arrepentir.