En la dirección correcta: Review de eFootball PES 2020 [FW Labs]

Aunque hay espacio para mejoras, en lo fundamental avanza.

Konami quizo dar un golpe diferenciador este año y llevar PES en una nueva dirección, dando la entrega mejor acabada hasta ahora, por eso su nuevo nombre eFootball PES 2020 ¿Cumple con su cometido?

Lo primero es la jugabilidad, que palabras más o palabras menos, siempre es lo que dicta en un juego de este tipo, donde a pesar de que otros apartados como las licencias y la presentación pesan, esto es lo primordial.

PES no fue extremadamente leal a sus "principios" en esta entrega y eso está bien, porque el que se estanca termina muriendo. La pelota y los jugadores se sienten más pesados, el juego es algo más lento y pensado, con un particular énfasis en el control del primer toque y -al fin- con mejoras en las fintas de tu propio metro cuadrado, con más opciones para posicionarse mejor o pasar un rival.

Los controles son en esencia lo mismo, pero con un feeling mucho más acabado y granular, orgánico si quieren. Más real. Al fin logra mezclar lo que antes no habían podido: dar algo parecido a la entretención del PES 6, bien dinámico, pero equilibrado con la parte simulador. En ese aspecto es produndamente cumplidor. Su interfaz de cambios (presentada el año pasado), junto a la manera de ejecutar las pelotas paradas nos muestran que PES "no se complica" con minucias irrelevantes, y eso me agrada.

Aún así, tiene la suficiente profundidad estratégica como para llevar a cabo un plan de juego. Requiere de un poco más de tiempo en la pestaña del equipo, y a pesar de que nada es realmente nuevo, es funcional.

Un pequeño detalle es la nueva cámara que viene por defecto; es un desastre, panea pero no acompaña. La cambié al primer partido.

Licencias y presentación

Este año PES se esmeró y la liga italiana está completa, excelente. Es más, la Juventus es exclusiva, al igual que Boca, River y dos equipos en Chile. Esos movimientos, a pesar de que pueden ser atractivos para algunos, para mí son hostiles y no le hacen un gran favor al juego. No creo que un fanático de alguno de esos equipos, que lleva años jugando FIFA diga "este es el año, me cambio".

La liga inglesa y española siguen al debe, con un par de equipos cada una y el clásico síndrome de PES de las camisetas falsas y los nombres "parecidos". Sí, todo se puede arreglar con un parche, haciendo un proceso con un pendrive y todo eso… pero no quiero, me gustan las cosas completas desde la caja.

Fuera de eso, la gráfica es mejor que nunca y la presentación de los partidos está muy bien lograda; mejor que nunca, de hecho. Los comentarios, que los probé en español mexicano, chileno y argentino mejoraron enormemente, pero no por añadir frases nuevas, si no que porque se disparan en los momentos correctos y son mucho más precisos. Los estadios que tienen licenciados se ven muy bien, el clima y la iluminación están bien tratadas y el público, a pesar de los horrorosos afiches y lienzos tipo "CREO QUE ESTE EQUIPO" (mala traducción legendaria de I Believe in This Team, que inexplicablemente no arreglan), se comporta y ve mejor, también en temas de audio.

Todo lo anterior suma a una experiencia mucho más rica y completa, que permite dar tranquilidad a, por ejemplo, un fanático del juego de la otra vereda de que si ese dejara de existir, este no va nada mal, al contrario. Si pusiéramos en un gráfico las mejoras año a año, FIFA crece muy, pero muy lento, mientras PES da pasos de gigante y eventualmente, a este ritmo, terminará siendo mejor.

El apartado online es robusto y de buen funcionamiento (experiencia que no era del todo positiva en años pasados), aunque por ahora la base de jugadores es más chica y eso podría variar. El modo MyClub sigue siendo un festival de microtransacciones que, a pesar de entretenido, no tiene demasiadas novedades y es en esencia lo mismo, al igual que el Modo Carrera, donde a pesar de tener un poco más de control sobre los traspasos y negociaciones, se siente un poco abandonado.

¿Lo recomiendo?

El nuevo eFootball PES 2020 es probablemente la mejor entrega de esta saga en la última década y un poco más, pero fácil. Ya con eso no son pocos los que se convencerán de que es el juego para ellos. Por otro lado, si gustas del FIFA, esta no va a ser la versión que te convenza de cambiar, aunque te puedes quedar tranquilo de que si un amigo tiene este y no el otro, lo vas a pasar bien igual.