Platinum Games lo hace de nuevo: Review Astral Chain [FW Labs]

Parece que Platinum Games nunca dejará de hacer buenos juegos y muestra de ello es Astral Chain para la consola Nintendo Switch.

Astral Chain llegó a la consola de Nintendo Switch como una de las grandes exclusivas de Nintendo. Y no es para menos, ya que este fue desarrollado por Platinum Games, un estudio con excelente curriculum. Puesto que no solamente crearon los juegos de la bruja más sensual y poderosa de todas, Bayonetta, sino que también son responsables de haber creado uno de los mejores juegos de tiempos recientes, Nier Automata.

Es por eso que después de haber probado a profundidad Astral Chain, podemos decir que no decepciona en lo más mínimo. Sino que todo lo contrario, estamos frente a uno de los mejores juegos de este año.

La historia

Como pasa por lo general, en este juego tomas el control de un elegido. Este personaje, ya sea hombre o mujer, es el mejor en básicamente todo. Pero más específicamente al controlar a bestias de otro plano existencial llamadas Legions.

Los Legions son la respuesta de la humanidad ante la invasión de las Quimeras. Puesto que su sola existencia ha puesto en jaque a la humanidad misma. La única manera de combatirlos, es usarlos a ellos mismo como armas.

Por medio de una cadena astral, se les controla para obligarlos a hacer lo que tú quieras. Si te suena familiar la historia, es por el parecido a Evangelion. Pero no es algo malo ni algo que quieran ocultar, al contrario. Uno de los colores que puedes usar para tu Legion son los colores del EVA 01.

Una vez que eres aceptado en las fuerzas especiales de la policía, es cuando la aventura empieza.

Estilo de juego

Una vez que comiences a ir al campo para tus investigaciones, podrás conocer más del juego. Ya que no solamente se trata de eliminar enemigos conforme vayan llegando, sino que hay más cosas que hacer. Por lo general, comienzas con una investigación policíaca en donde debes interrogar a los ciudadanos. Estos te ayudaran con pistas que irás apuntando. Una vez que tengas suficientes pistas, podrás continuar con tu trabajo policíaco.

Pero la manera de conseguir tus pistas es muy variada. Hay veces que debes ayudar a ciertas personas con un problema antes de que estén dispuestas a cooperar. Otra veces no se sentirán a gusto contigo y de comenzaran a atacar, por lo que solo te ayudaran una vez que hayan sido vencidos. Incluso hay veces en las que te hacen jugar un mini juego para que te puedan ayudar.

Dentro de tu investigación, a veces encontrarás objetos en la ciudad con los que puedes interactuar. A veces tienes que desactivar una bomba, otras veces capturar a un traficante de droga o incluso encontrar un gato perdido. Siempre hay cientos de cosas por hacer en cada misión, a las cuales estarás regresando constantemente para completarlo todo.

El combate

El combate se puede sentir un poco lento al principio a comparación de juegos como Bayonetta o Nier Automata, puesto que no puedes correr a la misma velocidad de que las anteriores protagonistas ni dar enormes saltos. En su lugar, el combate es más centrado en la tierra y en los combos.

Deberás utilizar con eficacia a tu Legión al mismo tiempo que combates por tu cuenta. Aunque tampoco tienes que estar pendiente de tu Legión todo el tiempo, ya que una vez que lo lances, este comenzará a combatir por su cuenta.

Por otro lado, combinar los ataques de ambos personajes trae grandes beneficios. Usando la cadena que los une a los dos, podrás realizar acciones distintas. Una de ellas es encadenar al suelo a los enemigos, esto al rodear al contrincante con tu Legión. De esa manera los puedes dejar vulnerables a tus ataques.

Otra manera de usar la cadena es usarla como cuerda de lucha libre. Esto es cuando un enemigo se lanza contra ti, despliegas a tu Legión y haces que el enemigo se lance contra la cadena. De esa manera este rebota y cae de espaldas, dejándote realizar combos contra este.

Una vez que le agarres el ritmo a los combos y al uso de la cadena y del Legión, crearás jugadas hermosas.

Personajes

Los personajes también son bastante buenos y no solamente me refiero a su diseño. Fueron creados por el gran mangaka Masakazu Katsura (Video Girl AI, DNA², Zetman) por lo que están cargados de personalidad. Cada personajes se siente único y esto da pie a muy buenas interacciones. Incluso cuando el personaje principal carece de diálogos, todos los demás se sienten humanos. Ya que todos son puestos a prueba constantemente y sus circunstancias te muestran su perspectiva ante la vida.

Los Legions también son únicos los unos de los otros, con distintas habilidades cada uno, los cuales te ayudarán a hacer de los combates algo más interesante y variado poderlos cambiar con un solo botón.

Otras cosas a tomar en cuenta

Astral Chain es una experiencia personal, pero si quieres jugarlo con otra persona, puedes hacerlo. Pero no está creado para experimentarse de esa forma, ya que hacerlo solamente hará más difícil y frustrante la experiencia. Puedes desbloquear este modo de juego al quitar los Joy-Con y usarlos individualmente. De esta manera, un jugador puede controlar al policía y el otro al Legion. Digo, puedes intentarlo si quieres, no dejes que yo te diga que no puedes hacer algo.

Fuera de ese modo (considerado como un modo secreto) no hay básicamente nada malo con el juego. La narrativa es excelente, los personajes son llamativos y la historia es interesante. Y todo se mezcla con un control suave y bien trabajado, lo cual ya es el sello característico de Platinum Games.

Otra cosa que muchos agradecerán sin duda, es la opción de personalización. Ya que entre más "logros" desbloqueas, podrás encontrar colores y ropa para tu personaje y tu Legion. Además de que podrás limpiar a tu Legion después de cada batalla como si fuera Pokémon. Sumado a eso, cada Legion tiene un árbol de habilidades que te permiten sacarle más provecho al juego.

Para finalizar, cuentas con una cámara de fotos, la cual cuenta con filtros y opciones que puedes ir desbloqueando.

Si alguna vez has tenido dudas sobre adquirir este juego, entonces ve y cómpralo con seguridad. Vale cada maldito centavo invertido en este.