Rappi instala en Colombia los primeros puntos de descanso para sus repartidores

En Bogotá fueron abiertos establecimientos llamados 'Rappi Pit Stops'. Se trata de varios puntos donde los rappitenderos pueden pasar un tiempo entre domicilios y usarlos como lugar de descanso.

Según Rappi, en los Pit Stops los trabajadores podrán cargar sus celulares, parquear sus bicicletas, guardar las maletas, ir al baño, beber agua, sentarse y, por supuesto, esperar nuevos domicilios. Estos están ubicados en puntos estratégicos de alta demanda como el Parque de la 93, Rosales, Chicó y Chapinero.

La empresa aseguró que cada punto puede albergar entre 30 y 50 personas. Estos estarán abiertos desde las 6:00 a.m. hasta las 10 p.m.

La promesa de Rappi es instalar en lo que queda del año 20 Pit Stops en todo el país. Los puntos de descanso no solo estarán disponibles en Bogotá, sino también en Medellín, Cali y Barranquilla.

Los Rappi Pit Stops surgen a partir de los comentarios que se le han hecho a la empresa. Básicamente, ayudaría a mejorar un poco las duras condiciones que enfrentan a diario los domiciliarios. Después de todo, la situación con los trabajadores se habían tornado tensa en los últimos meses al exigir mejores condiciones laborales.

Las opiniones con respecto a este tema han estado divididas. Por un lado, algunos aplaudieron lo que para ellos es la buena voluntad de Rappi para darles mejores condiciones a los rappitenderos. La razón es que claramente este tipo de puntos podría ayudar a sobrellevar las largas jornadas.

No obstante, otros opinan que esta decisión no es suficiente. Lo que señalan es que es una estrategia de la empresa para mejorar su imagen después de las protestas que se dieron en los últimos meses. Además, agregan que todavía quedarían por hacer otros incentivos como pagarles salud y pensión.

De todas formas los Rappi Pit Stops ya comenzaron a funcionar desde el pasado jueves. Solo el tiempo nos dirá qué tan efectiva resultó ser la medida.

Me encanta la etiqueta #PitStops porque permite de manera práctica, inmediata y oportuna detectar a los "influencers" más malparidos para que ¡dejen de seguirlos, idiotas!

Porque lo importante siempre es la forma y no el fondo: llegan los pitstops de Rappi, una covacha pintada y decorada para que esos sucios migrantes y subempleados retocen mientras tú decides que ordenar. No importa que no les reconozcan las garantías laborales. pic.twitter.com/z2PflW8BUX

— Juan Francisco (@Juan_Voland) September 13, 2019