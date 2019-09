Prohíben anuncios en Instagram que prometen la belleza de Kim Kardashian y Kylie Jenner

La medida fue dirigida a los establecimientos de belleza Beauty Boutique Aesthetics, Queen of Aesthetics y Faces de AKJ Aesthetics.

Instagram decidió prohibir en la red social, por recomendación de la Autoridad de Estándares de Publicidad (ASA), tres anuncios por sugerir publicidad “engañosa” y prometer la belleza de las estrellas del reality Keeping Up with the Kardashians: Kim Kardashian y Kylie Jenner.

La Autoridad de Estándares de Publicidad dijo a Instagram que los anuncios, que usaban imágenes de las celebridades, habían “engañado” a los consumidores.

Explicó que los consumidores podrían haber pensado que los productos cosméticos darían a los clientes labios, mejillas y hasta una mandíbula parecida a celebridades Kim Kardashian y Kylie Jenner.

Instagram agregó, a su vez, que la Autoridad de Estándares de Publicidad no permitía anuncios que promocionaran botox.

“Además de nuestras políticas publicitarias, recientemente introdujimos una nueva política que restringe las publicaciones orgánicas que promueven el uso de procedimientos cosméticos para mayores de 18 años”, dijo la firma.

Tres salones de belleza son los sancionados

La publicación de Instagram para el salón de belleza Beauty Boutique Aesthetics, publicada en diciembre, incluía una foto de la personalidad de los medios de comunicación estadounidenses Kim Kardashian con el mensaje: “Muchos técnicos de belleza pueden estar más que calificados, pero siempre pregúntese, ¿pueden administrar medicamentos de emergencia si el cliente tiene un efecto adverso? La respuesta es no”.

La ASA explicó que el salón no había proporcionado evidencia de que el personal pudiera lidiar con una reacción adversa y, por lo tanto, la publicación era engañosa. El salón también violó las reglas al anunciar botox, un medicamento con receta.

Se prohibieron otras dos publicaciones de Instagram, una del salón de belleza Queen of Aesthetics que anunciaban el “Paquete Kylie Jenner” que consistía en rellenos de labios, mejillas y mandíbulas, y otra para Faces de AKJ Aesthetics, también para rellenos e incluyendo una imagen de Jenner.

La ASA cuestionó si los anuncios sugerían engañosamente que los productos les daría a los clientes labios, mejillas y una línea de la mandíbula que se parecía mucho a Kylie Jenner.

Involucrados se defendieron

El salón Queen of Aesthetics se defendió de las acusaciones y aseguró que no había publicado ningún anuncio que les dijera a sus clientes que podían hacer que se parecieran a Kylie Jenner, y agregó que sería “casi imposible” que un cliente se parezca a otra persona después de un procedimiento cosmético no quirúrgico.

Por su parte, Faces de AKJ Aesthetics argumentó que usó la imagen de Jenner porque era reconocible para su público objetivo y mostró las áreas que podrían tratarse, en lugar de implicar que su tratamiento podría hacer que los consumidores se parecieran a ella.

La ASA instó a Queen of Aesthetics que no sugiriera que las celebridades habían usado sus productos si no lo habían hecho, y advirtió a Faces de AKJ Aesthetics que no trivialice los procedimientos no cosméticos, además, que no vuelvan a anunciar botox y que no sugiera que las celebridades hayan usado su línea de productos.

