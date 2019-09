PowerPoint: Esta es la razón por la que las empresas dejan de usarlo

Si la empresa en la que trabajas ya no usa PowerPoint para nada, no te asustes, todo tiene una explicación y aquí te la diremos.

Si antes veías que PowerPoint se usaba hasta en la sopa, entonces seguramente has notado su ausencia en días recientes. Y es que a pesar de la gran popularidad y facilidad de este programa, las empresas parecen alejarse de este. Pero todo tiene un porqué y aquí te decimos la razón por la que se está dejando de lado Powerpoint. Así es como lo reporta el portal Pymes y Autónomos.

Es cuestión de introspectiva

El problema con PowerPoint justamente está ligado a su facilidad de uso y su simplicidad. ¿Qué significa eso? simple, que entre más cómodo es un programa, menos esfuerzo requiere para quienes lo usan. Es decir, PowerPoint tiene tantas plantillas establecidas que el trabajador promedio las usa una y otra vez hasta el hartazgo.

Eso impide que se realicen presentaciones importantes de manera dinámica y que todo se vuelva repetitivo. Es por eso que el mayor problema de este programa no viene directamente de sus funciones, sino de la falta de creatividad del usuario.

Ese pequeño, pero importante detalle, es lo que hace que no se implemente este programa actualmente. Ya que, para hacer una presentación, se requiere que esta sea llamativa y dinámica. No que tenga el mismo diseño que usaste para una presentación la semana pasada, el mes pasado y hace 20 años.

Así que si ya no tienes PowerPoint en tu empresa, pregúntate a ti mismo qué es lo que pasó ahí. Aunque, en lo personal, creo que es más porque ya nadie quiere pagar licencias de productos originales. Si, suena interesante el hecho de la creatividad y eso, pero me suena más a pretexto para no pagar por licencias. Bueno, supongo que todo varía de empresa a empresa, pero nadie nos asegura nada.

¿Tú qué opinas, ya no se usa por la monotonía o porque el codo duele bastante?