PlayStation 5 consumirá menos energía eléctrica que su antecesora

Un argumento perfecto para que tu mamá te compre la consola.

Existen grandes expectativas en torno a la cada vez más inminente PlayStation 5. Se conocen pocos detalles en torno a la consola. Pero ahora conocemos por parte de la propia Sony un dato oficial interesante: no gastará tanta energía eléctrica.

Suena como un dato intrascendente, pero resulta interesante todo en torno a esto, incluyendo el contexto. Sucede que en el blog oficial de Sony se publicó una entrada, con el curioso título de PlayStation Joins Forces with the United Nations to Combat Climate Change.

Como su nombre lo sugiere, se trata de una publicación corporativa; en donde se habla del interés de Sony por unirse al combate del cambio climático. Pero en medio de todo el discurso hay un par de líneas que marcan nuevos datos oficiales sobre la PlayStation 5:

Me complace anunciar que la consola PlayStation de próxima generación incluirá la posibilidad de suspender la partida de juego con un consumo de energía mucho menor que la PS4 (que estimamos que se puede lograr sobre los 0.5 W). Si solo un millón de usuarios habilitara esta función; ahorraría el equivalente al uso promedio de electricidad de 1.000 hogares en los Estados Unidos.

Eso marcan las palabras de Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment. Lo que deja entrever otra situación curiosa.

Si bien la PlayStation 5 ahorraría más energía que su antecesora esto sería sólo en el modo de reposo; pero la modalidad para economizar el consumo en concreto tendría que ser activada, ya que no vendría configurada por defecto.

Por lo menos es una novedad oficial sobre la consola.