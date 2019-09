El Pixel 4 y los demás aparatos de Google ya tienen fecha de presentación oficial

"Algunas cosas nuevas".

Ya es oficial y está confirmado, la fecha de presentación y el lugar de esta para el Pixel 4 y compañía fue definido.

A través de una invitación que le llega a los medios, lo que se sospechaba hace ya un tiempo, ahora se confirmó:

El 15 de octubre en Nueva York, igual que el año pasado, Google dará a conocer de manera oficial su próximo gran gama alta móvil, además de nuevos aparatos inteligentes, como nuevas versiones de sus parlantes, pantallas y más.

A pesar de que el Pixel 4 se ha filtrado en todos lados, no deja de ser interesante ver la información oficial y una que otra sorpresa que, probablemente, los de Google tienen bajo la manga.

Filtran nuevas imágenes del Pixel 4XL: Nuevas especificaciones y así se ve el modelo blanco El Google Pixel 4XL sigue dando que hablar antes de su presentación. The Verge ahora mostró nuevas fotos del esperado móvil.

Además de los móviles, es de esperarse que presenten una nueva versión del popular Google Home Mini, que ahora bajo la marca "Nest", estos aparatos pueden traer más funcionalidades y sorpresas.

Además, el refresco de otros gadgets para el hogar es de esperarse, para no quedarse atrás de su competencia más directa, Amazon con los productos Echo con Alexa. Mientras tanto, Samsung aún no saca al mercado su parlante inteligente Bixby Home, que se anunció junto al Note9 (ya pasó más de un año) y el Homepod de Apple parece no tener la penetración suficiente en el mercado para ser un actor relevante.