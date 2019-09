¿Aló, Pingüino? Jonah Hill sería fichado para The Batman junto a Robert Pattinson

No sabemos si esto va en serio o es una comedia como la serie de Adam West.

Nadie sabe qué esperar desde que Matt Reeves, director de The Batman, eligió a Robert Pattinson como el nuevo caballero oscuro.

El actor, tristemente célebre por la saga de Twilight en realidad ha pulido a lo grande sus habilidades actorales desde entonces. Pero eso no ha evitado la avalancha de burlas, memes y críticas sobre la dirección que el cineasta le está dando.

Ahora, para volver aún más explosiva la mezcla, Variety acaba de publicar en exclusiva que informantes anónimos les han compartido que habría una serie de negociaciones bastante avanzadas; para que Jonah Hill se una como parte del elenco principal de The Batman.

El actor ganó fama mundial gracias a la comedia adolescente de culto Superbad (si no la han visto se han perdiendo de una joya), se consolidó con la saga de 21 Jump Street, y logró prestigió junto a Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street.

Nada está firmado

No se sabe con certeza qué papel interpretaría. Pero Hill tiene un amplio rango actoral así que podría abordar cualquier personaje de manera interesante.

Sobra decir que desde hace meses se rumora que El Pingüino sería uno de los antagónicos de The Batman. Y este reporte sólo alimenta el rumor.

Hill no habría firmado nada aún y las negociaciones podrían aún fallar. Pero por lo menos esto confirma indirectamente que la película sigue viva. Aunque cada vez nos recuerde más a ese cinta con Superman protagonizada por Nicolas Cage.