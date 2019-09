Conoce a PineTime, el smartwatch ultra barato basado en Linux

De un tiempo a esta parte, los chicos de Pine64 han tomado por asalto el mundo geek con un proyecto de celular basado en Linux, pero su nueva propuesta, el PineTime, promete dejar a todos con la boca abierta.

Usando Linux como base y a la comunidad desarrolladora como apoyo, planean lanzar un smartwatch que costaría solo 25 dólares.

¿Cómo logran ese precio? Porque no gastan en diseño, usan las carcasas de otros relojes inteligentes cuyo molde ya existe, en este caso pareciera ser el del Fitbit Versa.

This is the #PineTime (actual photo) – a #Linux smartphone companion and a side-project of ours. Are you a @real_FreeRTOS or @ArmMbed developer with an interest in smartwatches? – let us know. pic.twitter.com/j7ygDWNqbD

