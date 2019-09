Teoría: Pennywise podría existir en el universo de Harry Potter

Si amas la saga de Harry Potter y disfrutaste de las películas de It, entonces seguramente encuentras similitudes entre dos personajes.

Harry Potter es bien conocido por la magia, su cicatriz y las incontables historias del mundo mágico que nos marcaron. Pero parece que esta saga de libros está conectada a otro universo literario de otro autor. El universo del maestro del terror y escritor estrella estadounidense, Stephen King.

Las teorías nunca dejan de sorprendernos

Una teoría ha comenzado a circular por Internet. La cual asegura que en el universo de Harry Potter podría existir Pennywise el payaso. Ya que una criatura dentro del mundo mágico parece compartir muchas peculiaridades con el payaso de Derry.

Esta criatura es el boggart, un animal fantástico que toma la forma de aquello a lo que más le tienes miedo. La única manera de hacerle frente, es dejar de tenerle miedo e imaginarlo de una manera en que incluso pueda dar risa. Esto con la ayuda del hechizo Riddikulus.

Por su parte, la criatura interdimensional conocida como “Eso” también puede tomar la forma de aquello a lo que más temes. Y la única manera de vencerlo es imaginarlo como algo más débil, quitándole poder tan solo con usar tu mente.

Es por “eso” que muchos fanáticos de Harry Potter que vieron las cintas recientes aseguran que It es un boggart. Aunque no tiene mucho sentido, ya que los boggart no tienen una fuerza destructiva y casi omnipotente que tiene Eso. Pero podría ser que Eso sea el origen de los boggart. Ya que la manera en que Los Perdedores pudieron percibir la forma de Eso en nuestro plano de existencia, era la de una araña hembra gigante embarazada.

Es por eso que, siendo Eso más poderoso/a que los boggart, pudo haber sido la mamá de todos los que recorren el mundo hoy en día. Tiene mucho más sentido de esa manera. No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas.