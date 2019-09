Facebook le tiene PÁNICO a iOS 13 y sus advertencias de ubicación

Los servicios de ubicación o geolocalización son muy "granulares", por decirlo de alguna forma, en iOS 13, por lo que Facebook lanzó una entrada en su blog oficial.

Sucede que en esta nueva versión del sistema operativo de los iPhone, la gente será consciente de exactamente dónde una aplicación usa tu ubicación, lo que puede ser, por lo bajo, aterrador:

iOS 13 will also prompt you if an app you’ve already set to always allow location… uses your location regularly in the background pic.twitter.com/H0diIR3upt

— Tom Warren (@tomwarren) August 16, 2019