Omega-3: ¿Una cura para la depresión? [FW OPINIÓN]

Alimentarse de forma adecuada es muy importante para gozar de buena salud, esto incluye el bienestar no solo físico sino que también mental.

*Por Natalia Madrid

Un equipo internacional de investigadores dirigido por el Instituto de Investigación de Salud de Sydney (NICM) de la Universidad de Western, determinó que ciertos suplementos alimenticios ayudan a superar trastornos psiquiátricos como depresión o esquizofrenia.

Buscando examinar la relación entre suplementos nutricionales y tratamientos de trastornos mentales, un equipo de científicos —de 23 centros de investigación y liderados por Jerome Sarris del NICM— realizó una meta-síntesis donde se examinaron 33 meta-análisis que incluían datos obtenidos de 10.951 personas con distintos trastornos de salud mental, incluyendo depresión, estrés, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, esquizofrenia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), donde se evaluó el efecto de distintos suplementos alimenticios en los pacientes.

Gracias a esta investigación, sabemos que, aunque la mayoría de los suplementos nutricionales no mejoran significativamente la salud mental, ciertos suplementos sí son un tratamiento adicional efectivo para algunos trastornos mentales, siempre que se utilicen junto al tratamiento convencional.

La investigación dada a conocer en la revista WorldPsychiatry de octubre, destaca, por ejemplo, el uso de Omega-3 en tratamientos para la depresión.

Los ácidos grasos son la clave

El doctor Sarris y su equipo llegaron a la conclusión de que los suplementos ricos en Omega-3, especialmente en EPA (también conocidos como ácidos eicosapentaenoicos), constituían un tratamiento efectivo para la depresión mayor cuando son administrados junto a antidepresivos, reduciendo los síntomas de la enfermedad y que además son beneficiosos si se utilizan para controlar TDAH.

Los ácidos eicosapentaenoicos se pueden encontrar en diversos alimentos como pescados, mariscos, nueces y leche materna.

Eso sí, estos suplementos de Omega-3 no generan mejoras en el tratamiento de otros trastornos mentales como esquizofrenia y trastorno bipolar.

Aunque hay otros suplementos nutricionales del que existe evidencia de ser útiles para tratar trastornos mentales en compañía del tratamiento convencional, como los suplementos de folato para combatir la depresión y esquizofrenia, todavía no existe evidencia convincente que respalde el uso de otros suplementos nutricionales comunes ,como vitaminas y minerales, para este tipo de padecimientos.

Cada vez se reconoce más el papel de la nutrición en la salud mental, pero faltan investigaciones que apunten a determinar los mecanismos a través de los cuales estos suplementos nutricionales pueden ayudar en el tratamiento de trastornos mentales y así comprender mejor el papel de los psicobióticos como herramientas válidas dentro de la salud mental.

Fuente: Firth, J. , Teasdale, S. B., Allott, K. , Siskind, D. , Marx, W. , Cotter, J. , Veronese, N. , Schuch, F. , Smith, L. , Solmi, M. , Carvalho, A. F., Vancampfort, D. , Berk, M. , Stubbs, B. and Sarris, J. (2019), Theefficacy and safety of nutrientsupplements in thetreatment of mental disorders: a meta‐review of meta‐analyses of randomized controlledtrials. WorldPsychiatry, 18: 308-324. doi:10.1002/wps.20672.

*Natalia Madrid es Bióloga, Magíster en Neurociencia y tiene un postítulo en Comunicación de la Ciencia, de la Universidad de Chile.