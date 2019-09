OJO de Dios: La súper cámara China capaz de identificar a una persona entre miles

La “súper cámara”, similar al llamado “Ojo de Dios” en la una de las películas de Rápidos y Furiosos, cuenta con un sensor de 500 Mpíxeles (Mpx).

Un grupo de ingenieros chinos desarrolló un sistema de reconocimiento facial que tiene cuatro veces la resolución estimada del ojo humano. El dispositivo, además, permite identificar con absoluta precisión a cualquier persona entre decenas de miles si, por ejemplo, se utilizara dentro de un estadio de béisbol.

Súper cámara con reconocimiento facial

La “súper cámara” fue desarrollada por la Fudan University de Shanghai y el Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics of Chinese Academy of Sciences en Changchun, capital de la provincia Jilin al noreste de China.

El dispositivo integra no solo esa óptica de 500 megapíxeles, sino un sistema de reconocimiento facial que conectado a la nube puede detectar e identificar caras de personas o cualquier otro objeto basándose en una colección de datos y que permite efectuar una detección de forma instantánea.

Cuenta también con un sistema de “monitorización en tiempo real” capaz de identificar caras humanas u otros objetos de manera instantánea, incluso, cuando es presentada con una gran cantidad de muestras al mismo tiempo.

El Ejército de Liberación Popular de China señaló que la cámara podría ser utilizada para diversos campos en el ámbito de la defensa nacional, el ejército y la seguridad pública.

Uno de los responsables del desarrollo, Zeng Xiaoyang, destacó, no obstante, “la importancia de contar con regulaciones para estandarizar el uso de una cámara que para muchos plantea un claro problema de privacidad”.