Nokia True Wireless Earbuds: una excelente opción de audífonos sin cables [Review]

Los Nokia True Wireless Earbuds son una interesante opción si estás considerando cambiar tus audífonos.

Al momento de elegir audífonos bluetooth, la oferta es muy amplia. Por eso, cuando un producto ofrece novedades, logra sorprender. Ese es el caso para los nuevos Nokia Earbuds, que no llevan mucho en el mercado.

Lo primero que llama la atención es el estuche en el que vienen. Es un tubo, que parece grande pero en realidad es muy cómodo de andar trayendo. Además de práctico, su diseño es muy elegante, y le da un look “techie” que siempre es agradable que tengan este tipo de dispositivos.

La gracia del estuche va más allá de ser una forma novedosa y bien diseñada para guardar tus audífonos. El cilindro se abre apretando un botón, para poner los audífonos adentro. Una vez posicionados, se cierra y desde allí se cargan. Con un cable USB-C cargas el cilindro, que tiene la capacidad de 4 cargas completas para los audífonos. La duración de la batería dura 4 horas aproximadamente, pero al guardarlos en el estuche, se vuelven a cargar. En la semana en que probé los audífonos, tuve que cargarlos con suerte 2 veces. Realmente dura mucho, y si eres un usuario como yo, que escucha música camino al trabajo, vas a andar muy bien con la duración de batería.

La Prueba de la Comodidad

El salto de audífonos con cable a bluetooth por separado puede ser incómodo. Siempre está el riesgo de que se caigan o de perderlos. Si bien nada puede asegurar que no pase, estos en particular son muy cómodos. Una vez puestos en mi oído no se salieron más. Los probé en la locomoción colectiva y se mantuvieron en mi oreja a pesar de los empujones y los manotazos. También los probé al trotar y fue una buena experiencia ya que son ideales para ser usados por mucho rato sin dejar de ser cómodos. Como los audífonos son a prueba de agua, también los probé nadando en la piscina, y volvió a pasar la prueba sin problemas. Se mantuvieron en su lugar sin caerse. Sin duda en este aspecto, los Nokia True Wireless Earbuds respondieron excelente.

Suenan bien

En cuanto a sonido, funcionan bien. No lo recomendaría para actividades que requieran sonido profesional, pero tampoco es el objetivo del producto. Para uso cotidiano, es decir, escuchar música en la calle, hacer deporte con ellos, ver videos desde el celular, están más que bien. Me hubiera gustado que destacaran un poquito más los bajos, pero esa crítica es totalmente por gusto personal. Ya sabemos que los lectores de FayerWayer no son los más fanáticos del reggaetón, así que quizás no significa un problema.

Sin embargo, algo que sí fue un problema para mí, es que al tener los audífonos conectados a mi celular, cuando me llegaba un mensaje de Whatsapp podía escucharlo (y en muy buena calidad), pero no responderlos. El celular detecta un micrófono, que viene incorporado con los audífonos, pero nunca logré usarlo bien. Trataba de contestar el mensaje, también en mensaje de audio, y no podía. Tenía que desconectar los audífonos del celular, contestar, y luego volver a conectarlos. Sin duda un proceso tedioso. Al buscar online, me di cuenta que esto es un problema común que tienen los usuarios, y espero que se pueda arreglar. La idea es poder tener conversaciones telefónicas y contestar audios de manera sencilla.

A pesar de esos problemas, quedé muy contenta con el desempeño de los audífonos, porque no hablo mucho por teléfono, honestamente, que es su punto más bajo por lo descrito anteriormente. Yo soy muy quisquillosa con ellos, y pido calidad de sonido y comodidad (mis dos puntos clave). En ambas categorías, estos audífonos andan más que bien. Actualmente, se pueden encontrar en promoción con el Nokia 9 Pureview (puedes leer el review de ese equipo aquí). Para más información sobre los audífonos, haz click aquí.