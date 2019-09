Terror: The New Mutants sería la primera película de X-Men en el MCU

Una historia complicada y triste se está articulando con los X-Men, Marvel y su Universo Cinematográfico (MCU). Todo por la culpa de Fox y el dolor de cabeza que ha representado algunas de sus películas de superhéroes pendientes de estrenar tras la adquisición por parte de Disney.

Ya vimos que con Dark Phoenix los resultados de crítica y taquilla fueron terribles. Pero parece que Kevin Feige y compañía están haciendo todo lo posible para introducir a los personajes de esa franquicia en su MCU. Aunque el primer y complicado paso tal vez no sería el más esperado por todos.

Esa adquisición de Fox no fue un gran negocio en el último trimestre para Disney. Y el gran culpable de todo es X-Men: Dark Phoenix.

Un reporte de FandonWire afirma que en realidad la primera película con mutantes derivados del X-Men en el Universo de Marvel sería la prolongadamente enlatada The New Mutants.

Pero Disney habría hecho bastantes cambios en la sala de edición para alterar el producto final y su conexión con las películas previas. Tal vez para funcionar como puente para lo que viene. O incluso como un producto totalmente aparte:

Una fuente cercana a FandomWire ha declarado que Disney y Marvel Studios han cortado intencionalmente cualquier vínculo con ‘Singerverse’ de Fox en The New Mutants. Además, la idea de ‘ser un mutante’ no será precisamente común.